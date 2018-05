Noaptea Muzeelor 2018: Muzeografii au protestat în ploaie faţă de condiţiile de lucru improprii şi problemele salariale

Protestatarii au purtat măşti de protecţie la acţiunea din faţa Ministerului Culturii pentru a atrage atenţia asupra condiţiilor de lucru din muzee. Reprezentanţii angajaţilor au vorbit despre probleme vechi şi grave care sunt legate atât de nivelul de salarizare al personalului, de atenţia şi respectul care nu se face simţit din partea reprezentanţilor guvernării faţă de corpul profesional din care fac parte, şi de subfinanţarea din cultură. „Practic nu s-a investit în echipamentele de lucru din laboratoare şi acest lucru este inacceptabil. Organizaţiile profesionale, sindicatele, au atras atenţia asupra acestei situaţii dar trebuie să se implice şi Ministerul Culturii".

„Ne-a prins ploaia şi anul trecut, când am ieşit tot în sâmbăta care a urmat Zilei Internaţionale a Muzeelor", a spus Decebal Vleja, vicepreşedinte, Federaţia Naţională a Sindicatelor din Cultură şi Mass-Media, potrivit Mediafax.

Muzeograf în cadrul Muzeului Naţional de Istorie a României, Vleja a povestit că „în 2017 am fost primiţi de fostul Ministru, Ionuţ Vulpescu pentru discuţii în urma protestului. Anul trecut au fost creşteri salariale pentru muzeele care ţin de Minister. Multe dintre aceste creşteri au fost anulate la 1 ianuarie odată cu creşterea contribuţiilor de la angajator la angajat. O parte dintre colegii noştri, mă refer la cercetătorii ştiinţifici, s-au confruntat cu tăieri salariale care au mers până la 25%. Încă mai aşteptăm regulamentul cadru de acordare a sporurilor. Sunt bani pierduţi pentru nişte oameni care îi merită.".

Liderul federaţiei sindicale a arătat că a prezentat la Institutul European al Sindicatelor situaţia condiţiilor de lucru din muzee şi a substanţelor chimice dăunătoare cu care se lucrează în laboratoare urmând ca o delegaţie de la sindicatul din Iaşi să ajungă la Bruxelles cu acelaşi mesaj. Nevoia unei dezbateri prin care să fie cerută recunoaşterea bolilor profesionale al căror risc planează asupra lucrătorilor din muzee se numără printre preocupările protestatarilor: „sunt aici colegi care s-au confruntat cu boli grave. Săptămâna trecută am avut la Muzeul Naţional de Istorie un accident de muncă soldat cu incapacitate temporară de muncă pentru un coleg din personalul tehnico-administrativ. S-a rupt scara şi s-a ales cu fracturi multiple cu operaţie şi probleme complicate. E nevoie de asigurări suplimentare. E nevoie de comitete de securitate în muncă în cadrul muzeelor. Este important să prevenim aceste chestiuni. Ministerul se poate implica activ să îşi ia treaba în serios aceste comisii. Practic suntem complet nepregătiţi pentru situaţii de urgenţă" a arătat Decebal Vleja.

Tot de la Muzeul Naţional de Istorie, arheologul Eugen Teodor a povestit pentru MEDIAFAX că, „indiferent de grad, odată cu aplicarea noii legi, cercetătorii au pierderi salariale care se învârt în jurul sumei de 1000 de lei. Luni am fost la discuţii cu Ministrul. Au venit consilieri, experţi, contabili, jurişti pentru a discuta cadrul legal. Sigur că este complicat şi procesul de avizare la Ministerul Muncii, la Ministerul de Finanţe. Poate să dureze şi un an de zile. Înţeleg că de aceea am rămas ultimii dintre bugetari. Pentru că procesul a fost reluat de cinci ori şi au trecut 10 luni de când au început discuţiile. Noi, din Muzeul Naţional de Istorie am avut cu acest Minister un dialog al surzilor. Oricât ar fi românul de ingenios, suntem finanţaţi la un calcul brut de 100 de ori mai mic decât în Germania, de exemplu".

Oana Pădureţu, vicepreşedintele sindicatului PROART de la Muzeul Naţional de Artă al României, a declarat că „în primul rând vorbim despre o salarizare total indecentă şi la limita de supravieţuire. Întreaga ramură ocupaţională, culturală, a fost dată la o parte de legea salarizării unitare. E o discrepanţă valorică. S-a ajuns ca unii colegi din personalul administrativ să fie plătiţi pe alte anexe ale legii mai bine decât conservatorii, muzeografii cu vechime şi studii. E o situaţie care demotivează personalul de specialitate".

Vineri, Ministerul Culturii anunţa că în urma întâlnirilor din ultimele săptămâni, ministrul George Ivaşcu, şi Federaţia Cultură şi Mass-Media FAIR MediaSind, o altă federaţie reprezentativă pentru sectorul de activitate "Cultură şi mass-media", prin preşedintele Leonard Pădureţ şi preşedintele executiv Cristinel Godinac, au semnat un acord de colaborare, în vederea identificării soluţiilor care să răspundă problemelor din domeniul culturii semnalate de organizaţiile sindicale.

Printre prevederile acordului se numără iniţierea negocierilor în vederea încheierii Contractului Colectiv de Muncă la nivel de grupuri de unităţi, pentru instituţiile aflate în subordinea Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale, adoptarea într-un termen cât mai scurt a Hotărârii pentru aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal şi mărimea concretă a sporului pentru condiţii de muncă, precum şi condiţiile de acordare a acestuia pentru familia ocupaţională de funcţii bugetare „CULTURĂ", precum şi iniţierea demersurilor necesare pentru soluţionarea problemelor de ordin salarial cu care se confruntă lucrătorii din domeniul culturii. "Am avut în ultimele săptămâni mai multe întâlniri cu reprezentanţii principalelor organizaţii sindicale din domeniul culturii şi apreciez deschiderea acestora la dialog. Cunosc problemele cu care se confruntă lucrătorii din acest domeniu, care desfăşoară o activitate extrem de importantă pentru societate şi pe care, din păcate, de multe ori nu îi apreciem la adevărata lor valoare. Prin acest acord instituţionalizăm dialogul pe care îl purtăm cu organizaţiile sindicale şi am convingerea că împreună vom identifica cele mai bune soluţii", spunea ministrul George Ivaşcu.

Acordul a fost semnat pentru un an şi, potrivit acestuia, pe perioada desfăşurării sale Federaţia Cultură şi Mass-Media FAIR MediaSind se obligă să suspende acţiunile de protest programate, se arăta în comunicatul transmis de şi Identităţii Naţionale. Ca organism separat, Federaţia Naţională a Sindicatelor din Cultură şi Mass-Media nu face parte din acest protocol şi protestul lor a primit vineri din partea Primăriei o decizie pe care au descris-o ca fiind „scrisă cu pixul" care le cerea să îşi mute acţiunea la Parcul Izvor.

Sâmbătă dimineaţă Ministerul Culturii a revenit cu un comunicat afirmând că „adoptarea Regulamentului cadru privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal şi mărimea concretă a sporului pentru condiţii de muncă, precum şi condiţiile de acordare a acestuia pentru familia ocupaţională de funcţii bugetare CULTURĂ reprezintă o prioritate pentru Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale. Acesta se află în etapa finală a parcursului interministerial şi va fi pus pe masa Guvernului în cel mai scurt timp posibil. În ceea ce priveşte problemele salariale, reprezentanţii ministerului continuă dialogul cu organizaţiile sindicale, în vederea identificării unor soluţii legislative care să reflecte importanţa muncii pe care o desfăşoară lucrătorii din domeniul muzeal şi al patrimoniului cultural naţional, cu atât mai mult cu cât ne aflăm în Anul Centenarului Marii Uniri şi totodată Anul European al Patrimoniului Cultural".

Preşedintele Federaţiei Sindicale, Mihai Maiorescu, de la radioul public a arătat că „legislaţia nu se respectă nici măcar în instituţiile publice. Colegii mei au reclamat lipsa finanţărilor pentru cercetări de teren. Nu ştiu cum s-a ajuns la înţelegerea Ministerului cu MediaSind, dar noi nu ştim ce se va rezolva. Îi susţinem ca parteneri în mişcarea sindicală dar ne-ar fi plăcut să fim şi noi invitaţi la discuţii".

„Este nevoie de investiţii în infrastructura muzeală. S-a reuşit la Sibiu, la Craiova să se atragă fonduri europene pentru tehnologie de vârf pentru restaurare. Nu doar salarizarea este o problemă. La Muzeul Ţăranului este nevralgică lipsa laboratorului de conservare-restaurare şi dotarea lui cu tehnologie" a explicat sâmbătă Raluca Ciuntu de la compartimentul Ghidaj din Muzeul Naţional al Ţăranului Român.

Protestul s-a încheiat în jurul orei 13.00, când participanţii au vrut să lase o listă cu revendicări la Ministerul Culturi dar nu au fost întâmpinaţi decât de pază, astfel că tot ce au putut depune a fost o pancartă sprijinită de uşa închisă.