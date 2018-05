Noi declaraţii în cazul crimei din Botoşani. Fotograful ucigaş face dezvăluiri ŞOCANTE despre moartea Petronelei: "Un bărbat tatuat..."

Vineri, 18 mai 2018, Bogdan Ionel, tanarul de 16 ani care este cercetat pentru ca ar fi omorat-o pe Petronela Mihalachi a iesit din arestul Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Botosani.

Bogdan Ionel a fost dus in fata instantei de judecata cu propunere de prelungire a mandatului de arestare preventiva care urmeaza sa expire saptamana viitoare, potrivit botosaneanul.ro. Magistratii si-au insusit cererea procurorilor Parchetului de pe langa Tribunalul Botosani si au decis ca tanarul care este cercetat pentru omor calificat nu poate fi eliberat din arest.

Intre timp, procurorul de caz care instrumenteaza acest dosar are in lucru una dintre cele mai complexe si laborioase anchete din cariera lui. In primul rand pentru ca presupusul faptas este minor, iar in al doilea rand din cauza numeroaselor piste, probe sau declaratii contradictorii.

Bogdan Ionel a fost audiat de mai multe ori de procurorul de caz si daca in prima faza si-a recunoscut fapta, ulterior si-a modificat variantele cu privire la ceea ce s-a intamplat in dupa amiaza zilei de 25 aprilie. Una dintre declaratii a fost cum ca, de fapt, criminalul ar fi un barbat bine facut si cu multe tatuaje pe care l-ar fi vazut in padure la Pacea. Apoi a spus ca ar fi actionat la cererea unui grup de persoane.

