Noi detalii despre tânăra ucisă cu 50 lovituri de cuţit în Belgia. Mama Laurei: A fost ameninţată

Miercurea trecută a avut ultima discuție cu Laura. Se întâmpla cu câteva ore înainte ca fata să fie ucisă.

„Mi-a trecut supărarea când am văzut că este bine. Vorbeam pe whatsapp zilnic. Ultimul contact a fost miercuri pe la 2 și 11 minute, după-amiază, înainte de crimă. M-a întrebat ce fac și voia să vorbească cu Izabela, cu sora ei. Nu eram însă acasă, când am ajuns acasă Izabela se juca și nu a vrut la telefon, iar apoi s-a făcut seară, m-am luat cu treabă și am omis să o mai contactez. Am crezut că mă sună ea. A doua zi, pe 24, am văzut că nu era activă din seara precedentă de pe la 9 și 20 seara. I-am lăsat mesaj dacă e bine, ce face, și mi-am văzut de treabă. Am văzut că nu e activă. A treia zi, vineri dimineața, la fel iar i-am lăsat mesaj. Atunci am simțit că nu e ceva în regulă. Apoi am primit un mesaj de pe un cont de Facebook și nu l-am luat în seamă că nu îl aveam la prieteni.

Seara erau mai multe mesaje și le-am deschis. Erau de la Raul Pîrvulescu, băiatul cu care a plecat, îmi spunea să îl contactez. Atunci am simțit o durere mare în suflet, am simțit că nu mai este. Am sunat și nu mi-a răspuns, i-am scris să îmi răspundă, al lăsat multe mesaje. Le vedea și în final m-a sunat băiatul care avea contul respectiv, un prieten de-al lui, singura sursă prin care mă punea contacta pentru că el avea telefoanele sechestrate la Poliție. Am întrebat unde este Laura, dacă este bine pentru că simțeam că nu mai este în viață. M-a întrebat dacă sunt cu cineva și mi-a spus că trebuie să stau jos, mai ales că eram singură, și atunci mi-a spus că e moartă. Mi-a spus că e în Bruxelles, în Belgia”, afirmă mama Laurei, potrivit pandurul.ro.

Corina Ciurea nu a aflat decât când era prea târziu cu ce s-ar fi putut ocupa fiica ei în Belgia. Fata îi spusese că își ajută prietenul cu traducerea în limba franceză a documentelor pentru mașini second-hand pe care acesta urma să le vândă în România. În lipsa unor alte dovezi, mama a crezut totul, deși avea propriile suspiciuni.

"Mi-a arătat casa prin telefon și avea undeva un fel de salon, de unde se cobora pe niște scări de lemn, iar la subsol era o cameră din care nu se auzea nimic. O văd și acum neîngrijită. Am și întrebat-o, pentru că ea dormea cu machiajul pe față. Am întrebat-o dacă e amenințată sau obligată să facă ceva rău, i-am spus că merg la Poliție să o ajut și niciodată nu a vrut să îmi spună. Cred că a fost sechestrată și exploatată sexual. Prietenul ei cred că era partea mică dintr-un grup mai mare. Părerea mea e că Laura cred că a fost amenințată că îi va fi omorât cineva dacă nu face ce i se cere”, declară mama îndoliată.