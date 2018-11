NOI MESAJE SĂPTĂMÂNALE de la ÎNGERII PĂZITORI ZODII pentru 8-15 noiembrie 2018. Află pentru care ASPECT din viaţa ta le PRIMEŞTI!

Ingerii sunt mesageri divini puternici si plini de iubire, care nu sunt limitati in timp si spatiu deci te pot ajuta permanent, indiferent de marimea sau dificultatea lucrurilor pe care le ai de facut.

Ingerii tai pazitori sunt mereu alaturi de tine, chiar daca crezi sau nu. Iata aici care sunt cele mai uzuale semne prin care recunosti ca esti calauzit si protejat de echipa ta personala de ghizi, invatatori si ingeri.

Una din formele prin care ingerii pazitori iti transmit un raspuns sau un mesaj la o intrebare sau un subiect ce te framanta sau preocupa, este prin cardurile ingerilor pazitori. Acestea sunt o cale straveche, confirmata de vreme, de a lua legatura cu ingerii si calauzitorii spirituali. Ele sunt pe deplin sigure pentru ca atrag doar energia cereasca plina de iubire a mesagerilor.

Mesaje de la ingerii pazitori pentru nativii din zodia BERBEC (21 martie – 19 aprilie)

SINCRONIZARE PERFECTA

"Acum este cel mai potrivit moment sa actionezi conform inspiratiilor. Usile sunt deschise iar tu treci prin ele avandu-ne pe noi alaturi. Nu amana sau ezita fiindca ai pregatite toate ingredientele pentru succes. Totul si toate sunt alaturi de tine, sprijinindu-te pentru un rezultat pozitiv."

Acest mesaj inseamna ca trebuie sa urmezi anumiti pasi inainte ca rugaciunea sa fie implinita. Ingerii spun ca acum este momentul cel mai potrivit sa actionezi. Ei te vor calauzi de-a lungul drumului. Uneori nu este atat de important modul in care abordam o situatie, ci ca punem intentie, energie si actiune in manifestarea dorintelor noastre. Dupa ce am facut primul pas in directia dorita, Universul ne da ajutor suplimentar.

Semnificatii suplimentare: actioneaza acum; situatia va evolua bine, daca nu amani; ia o hotarare; orice blocaj din trecut a aparut pentru ca momentul nu era potrivit.

Mesaje de la ingerii pazitori pentru nativii din zodia TAUR (20 aprilie – 20 mai)

CHAKRA INIMII

"Iubirea este miezul materiei. Inima ta este centrul corpului fizic si este partea din corpul fizic cel mai mult acordata cu iubirea. Esti in siguranta sa iubesti si sa fii iubit cu inima deschisa, din moment ce dispui de protectia si de calauzirea divina perfecta."

Ingerii ti-au dat acest mesaj deoarece raspunsul la intrebarea ta este chiar in inima ta. Cu cat iti vei deschide mai mult inima, cu atat vei simti mai multa iubire, bucurie si pace sufleteasca. Iti poti deschide ceakra inimii cerand ingerilor sa-ti trimita energia lor vindecatoare, vizualizandu-ti inima inconjurata de lumina roz, inhaland miros de trandafiri roz, tinand sau purtand cristale din cuartz roz.

Semnificatii suplimentare: trimite lumina si iubire catre ceakra inimii; ingrijeste-te de sanatatea sistemului cardiovascular prin exercitii fizice si miscare sanatoasa; discuta de la inima la inima; o persoana iubita care a plecat dincolo urmare a unei boli de inima iti spune "te iubesc".

Mesaje de la ingerii pazitori pentru nativii din zodia GEMENI (21 mai – 20 iunie)

E TIMPUL SA PLECI

"Soarele rasare si apune in fiecare zi si la fel se intampla pe calea vietii tale. Observa frumusetea in fiecare apus din viata ta si sa siti ca soarele va rasari din nou maine. Sfarsiturile sunt pur si simplu puncte de plecare ale unor noi inceputuri, iar noi suntem alaturi de tine in fiecare faza si in fiecare ciclu."

Ingerii ti-au trimis acest mesaj pentru a te ajuta sa admiti ca e timpul sa pleci. Cunosti deja situatia despre care e vorba. Eziti sa pleci din cauza loialitatilor si a temerilor, insa ingerii te asigura ca e cea mai buna cale. Colaboreaza indeaproape cu ingerii pentru a fi sigur de armonia tuturor celor implicati. Lasa orice sentiment de vinovatie sau alte emotii negative in seama fiintelor din ceruri, pentru ca energia ta trebuie sa ramana la un nivel inalt chiar acum.

Semnificatii suplimentare: completarea si inchiderea unui ciclu iti este la indemana; scopul a fost servit in aceasta relatie sau situatie; iesi din bucla repetitiva a unui set de ganduri ce iti sunt distructive; lasa lucrurile sa se desfasoare si elibereaza-te; in caz ca simti mihnire adanca, cheama pe Arhanghelul Azrael sa te ajute si pe Arhanghelul Mihail sa iti dea curaj.

