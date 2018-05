Noi probleme cu CARDUL DE SĂNĂTATE. Medicii ameninţă cu suspendarea serviciilor oferite pacienţilor

Medicii se plâng că introducerea în sistem a serviciilor medicale ori a reţetelor durează ore în şir. Se întâmplă ca unii să stea acasă sau după program pentru a introduce manual datele.

"Şi de acasă, dacă intru nu prind întotdeauna sistemul SIUI funcţional şi atunci a fost când am intrat seara de două ori, trei ori, nu a funcţionat şi am fost nevoit uneori să intervin dimineaţa, la şase dimineaţa", susţine un medic de familie din Bihor, potrivit digi24.ro.

Aceeaşi situaţie este şi în spitale, policlinici sau farmacii. Pacienţii cronici sunt nevoiţi să aştepte chiar şi două ore pentru a li se elibera o reţetă la farmacie. Alteori se întorc a doua zi.

Medicii de familie din Galaţi ameninţă cu suspendarea serviciilor oferite pacienţilor

Medicii de familie din Galaţi au făcut calcule şi au aflat câţi bani pierd zilnic din cauza nefuncţionării sistemului cardurilor de sănătate. Deoarece există şi riscul de a încălca diferite legi, medicii au în vedere măsuri radicale.

„Eu, de exemplu, nu am validat consultaţiile de marţi. Dacă nu le validez astăzi (n.r. vineri), nu mai primesc banii de la Casa de Asigurări de Sănătate. O consultaţie înseamnă 14 lei, eu marţi am avut 22 de consultaţii, pierd 308 lei. În fiecare zi este la fel. Până acum am oferit servicii, dar dacă situaţia continuă, avem o mare problemă. Mi se vor imputa bani, dar se poate ajunge şi sub incidenţa legii penale. Riscuri există. Trebuie să vorbim toţi, dacă sistemul este obosit, îl lăsăm să se odihnească, oprim toţi calculatoarele. Iar Casa să decidă dacă repară sistemul sau dacă ne întoarcem în trecut şi procedăm ca în urmă cu cinci ani", a declarat medicul de familie Valentin Boldea, potrivit Mediafax.

Situaţia este cu atât mai gravă cu cât medicii nu îşi pot reînnoi semnăturile digitale necesare pentru eliberarea reţetelor şi nici nu pot importa reţetele către alte unităţi medicale, tot din cauza sistemului care s-a blocat.

Reprezentanţii Caselor Judeţene de Asigurări de Sănătate au semnalat problema Casei Naţionale.

"Într-adevăr, colegii noştri de la IT au sesizat Casei Naţionale anumite disfuncţionalităţi ale sistemului informatic. Am fost informaţi că se lucrează la remedierea situaţiei şi Casa Naţională efectuează operaţiuni tehnice de monitorizare şi consolidare pentru acele segmente ale sistemului care nu funcţionează la parametrii optimi", a declarat Cătălina Marincaş, purtătorul de cuvânt al CAS Bihor.

Firma SIVECO a trimis luni un comunicat prin care anunţă că CNAS nu mai are contract de mentenanţă a sistemului informatic şi că angajaţii săi nu vor mai face nicio intervenţie pentru remedierea problemelor apărute.

"Începând din data de 01.05.2018, a expirat contractul de mentenanță a sistemului SIPE. Prestarea unor astfel de activități, pentru sisteme aflate în exploatare la nivel național, reprezintă o implicare financiară deloc de neglijat, imposibil de susținut pe termen nedefinit de către o companie privată. Vă informăm, pe această cale, că începând cu data de 01.05.2018, SIVECO România a suspendat toate activitățile de mentenanță legate de baza de date Oracle a sistemelor SIPE, SIUI și CEAS și mentenanța aplicației SIPE."

Potrivit CNAS, pana la remedierea problemelor tehnice aparute, serviciile medicale, medicamentele și dispozitivele medicale se acordă/se eliberează în regim off-line.

Pentru transmiterea și validarea serviciilor acordate în această perioadă sunt aplicabile dispozițiile art. 207-210 din H.G. 140/2018 și ale art. 40 – 42 din H.G. 155/2017:

- Serviciile medicale, medicamentele și dispozitivele medicale acordate/eliberate off-line în perioada 07 mai 2018 și până la remedierea PIAS, vor fi transmise în PIAS până la termenul de raportare a activității lunii mai 2018.

- Pentru validarea serviciilor medicale, medicamentelor și dispozitivelor medicale acordate/eliberate off - line, CNAS dezactivează următoarele reguli de validare:

a) "serviciul medical nu a fost raportat on-line in 3 zile lucratoare" - pentru perioada 07 mai 2018 și până la remedierea PIAS;

b) "serviciul nu a fost semnat cu cardul" – pentru data de 10 mai 2018 și până la remedierea PIAS.

În acest sens, până la termenul de raportare a activității lunare pentru perioada în care au fost constatate întreruperi în funcționarea PIAS, președintele CNAS va emite ordin, conform prevederilor legale mai sus menționate, care se publică pe pagina de web a CNAS.