Nou ajutor social de la stat: cum poţi să lucrezi doar 4 ore pe zi şi să primeşti salariul intreg, pentru norma întreagă

Guvernul pregateste un nou ajutor social pentru persoanele care au grija de batrani. Potrivit unui proiect de lege, se intentioneaza ca cei care au in grija persoane varstnice si sunt angajati sa poata lucra jumatate de norma si sa primeasca salariul intreg, pentru norma completa. Prima jumatate urmeaza sa fie suportata de angajator, iar diferenta va fi acoperita de bugetul local.

"Sotul si rudele care au in ingrijire o persoana varstnica dependenta pot beneficia de program lunar redus de lucru, de o jumatate de norma, cu suportarea drepturilor salariale pentru cealalta jumatate de norma din bugetul local, corespunzator salariului brut lunar al ingrijitorului la domiciliu, potrivit Legii-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare.

"Timpul cat sotul si rudele au fost incadrate in aceste conditii se considera, la calculul vechimii in munca, timp lucrat cu norma intreaga", este explicat in lege, potrivit avocatnet.ro.

Legea mai specifica faptul ca un salariat care beneficiaza de aceasta masura si lucreaza cu norma injumatatita isi va pastra aceleasi beneficii ale unui salariat care lucreaza cu norma intreaga.

Va avea astfel dreptul la cel putin 20 de zile de concediu in fiecare an.