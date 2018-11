NOU. Zodiac chinezesc LUNAR - NOIEMBRIE 2018. Influenţe pământeşti şi cereşti favorabile sau nu?

Zodiacul chinezesc exista de mii de ani si este o sursa de mare incredere de informatie respectata in Orient. Cele 12 animale din acest zodiac sunt similare celor 12 semne din horoscopul vestic dar sunt determinate de anul chinezesc in care te-ai nascut precum si interpretarii asiatice.

Nu stii exact ce zodie esti in zodiacul chinezesc? Verifica aici!

Conform astrologiei chinezesti ce guverneaza din vremuri stravechi, anul 2018 este anul Wu Xu al Cainelui. Noul an chinezesc 2018 va incepe pe 16 februarie 2018 si se va incheia pe 4 februarie 2019. Cele cinci elemente chinezesti decid in astrologia chinezeasca faptul ca acest an apartine elementului PAMANT, deci 2018 este an de CAINE DE PAMANT.

Fiind dominat de semn de Pamant, 2018 este legat de culoarea Galben iar culoarea norocoasa a acestui an este Galben.

Cum iti merge in anul Cainelui de Pamant in functie de zodia chinezeasca sub care te-ai nascut afli aici.

In analizele si predictiile din astrologia chinezeasca se pune un mare accent asupra fluxului NOROCULUI pe domeniile principale ale vietii, noroc influentat de zodie, de an si de cele cinci elemente chinezesti. Cand o zodie e favorizata de noroc pe un domeniu de viata, se considera ca are toate circumstantele favorabile de a avea succes pe acel domeniu.

Iata cum iti merge in luna NOIEMBRIE 2018 in functie de semnul zodiacal in care esti in zodiacul chinezesc :

ZODIAC CHINEZESC NOIEMBRIE – SOBOLAN

Un mic efort in plus aici, un pic dincolo, si asa ajungi sa creezi luna aceasta rezultate impresionante. Luna noiembrie este in totalitate despre a folosi disciplina de sine ca sa faci ca lucrurile sa se intample cu succes. Unii dintre voi v-ati pus intrebari despre dinamica unei anumite prietenii sau relatie de munca. Daca te simti impovarat sau legat, atunci lucrurile trebuie sa se schimbe si tu esti persoana care are puterea de a face schimbarea. Luna iti aduce si distractie sociala si invitatii formale.

ZODIAC CHINEZESC NOIEMBRIE – BIVOL

Nu permite familiei sau tensiunilor de la locul de munca sa te traga in jos si sa iti strice starea de spirit. Chiar nu se merita ! Viata ta este mai mare si mai buna decat ambele aceste conflicte puse la un loc. Este timpul sa realizezi care iti este valoarea. Multi Bivoli vor organiza o schimbare de munca inainte de finalul lunii. Schimbarea aceasta va fi pozitiva dar probabil nu permanenta. Priveste-o ca pe o piatra intermediara pe care pasesti spre o etapa viitoare mai buna.

ZODIAC CHINEZESC NOIEMBRIE – TIGRU

Nu toata lumea va coopera cu tine in aceasta luna, deci este cel mai bine sa te bazezi doar pe propriile tale eforturi. Unii Tigri veti calatori. Acest lucru va va aduce satisfactii, desigur, dar nu va asteptati la mai mult. Exista schimbari impresionante ce se deruleaza in culise dar si pe scena vietii tale profesionale. Trebuie sa iti asumi directia e care mergi si sa tintesti sa creezi noi oportunitati frumoase. Nu permite nimanui sa te forteze intr-o decizie impotriva vointei tale.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.