Nu cumva şi tu îţi sabotezi singură relaţia? 3 lucruri care te impiedică că să fii fericita în cuplu

E foarte greu sa gasesti dragostea adevarata si fara sa-ti pui singura bete in roate. Te intrebi de ce relatii tale nu dureaza si nu intelegi cum de nu ti se ofera sansa de a fi si tu, in sfarsit, fericita? Poate ca ar trebui sa te gandesti serios la piedicile pe care ti le pui chiar tu in cale.