Nu lovi! Nu ţipa! Nu fi supărat! Uite cu ce ar fi bine să înlocuim aceste expresii

Data viitoare cand te mai confrunti cu un episod de revolta sau chiar cu o criza de furie, indiferent ca este vorba despre un toddler, scolar sau chiar despre un adolescent, incearca sa schimbi expresiile de mai jos, cu cele sugerate de specialistii in gestionarea emotiilor/furiei.



In loc de: "Inceteaza sa mai arunci jucariile!"

Incearca: "Atunci cand arunci jucariile, probabil nu doresti sa te mai joci cu ele. Am inteles corect?"



Aceasta tehnica incurajeaza procesul de dialog. Copilul este rugat sa se exprime, pentru a fi inteles si pentru a se intelege pe sine.



In loc de: "Copiii mari nu fac asta"

Incearca: "Copiii mari si adultii uneori simt astfel de lucruri. Este ok, emotiiile vor trece"



In loc de: "Nu fi suparat"

Incearca: "Si eu uneori ma supar. Si spun cand sunt suparata. Iar alteori chiar plang, ca sa ma simt mai bine"



In loc de: "Nu lovi!"

Incearca: "Este in regula sa fii suparat, dar nu te las sa lovesti."



Copilul intelege ca este ok sa simta emotia, dar nu este deloc ok actiunea de lovire.



In loc de: "Du-te in camera ta!"

Incearca: "Hai impreuna pe covorasul tau de linistire. Sau daca simti ca vrei sa fii singur acolo, spune-mi" sau "O sa stau aici, langa tine, pana vei fi pregatit sa te imbratisez".



In loc: "Chiar acum sa-ti speli dintii!"

Incearca: "Ii speli mai intai dintii ursuletului, apoi pe ai tai?"



In loc de: "Mananca-ti mancarea, astfel o sa-ti fie foame noaptea"

Incearca: "Oare ce putem face ca mancarea sa fie mai gustoasa? Ah, stiu, sa facem ochisori feliei de paine"



In loc de: "In camera ta e haos. Esti pedepsit pana nu-ti aranjezi camera"

Incearca: "Ce-ar fi sa facem lucrurile mai vizibile prin camera. Hai ca te ajut si eu"



In loc de: "Gata! Acum plecam din casa!"

Incearca: "De ce ai nevoie ca sa fii gata sa plecam acum?"



In loc de: "Nu te mai plange!"

Incearca: "Te-am auzit. Spune-mi care crezi ca ar fi solutia?"



In loc de: "De cate ori trebuie sa-ti spun acelasi lucru?"

Incearca: "Cred ca prima data cand am spus nu m-ai auzit. Hai sa facem astfel: atunci cand iti spun ceva, imi soptesti incet inapoi. Asta ca sa fiu sigur ca m-ai auzit!"



In loc de:"Ma faci de ras!"

Incearca: "Hai sa gasim un loc unde putem discuta doar noi doi despre acest lucru"



In loc de: "Nu mai tipa!"

Incearca: "O sa ma prefac ca suflu tare in lumarile de pe tort. Vrei sa suflam impreuna. Ne vom simti mai bine dupa, o sa vezi!"



