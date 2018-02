NUME DE BAIETI. Peste 1000 de variante. Semnificatie nume. Ponturi cum sa alegi cel mai potrivit nume pentru baiatul tau

Iata cateva sfaturi, precum si o colectie de peste 1000 de nume de baieti si semnificatia lor, care iti vor fi de folos in alegerea celui mai potrivit nume pentru baietelul tau.

Nume de baieti – Muzicalitate

Alege un nume care sa fie muzical, usor de pronuntat. Pentru unii oameni pot fi greu de pronuntat anumite combinatii de litere si silabe. Atentie si la ce porecle ar putea genera numele alese. De asemenea, atunci cand alegi un nume sau doua pentru baiatul tau, incearca sa le rostesti impreuna cu numele de familie, atat in formula nume prenume, cat si invers, prenume nume, pentru a gasi cea mai buna combinatie intre ele.

Nume de baieti – Lungime

N-ai idee ce frustrant este un nume lung ce trebuie trecut in zeci de formulare care nu au decat putin spatiu destinat numelui si prenumelui. Alege nume scurte, mai ales daca numele de familie este lung. Fii atent si la numele de inspiratie internationala pentru ca nu toata lumea va sti cum se scrie corect un nume strain.

Daca totusi, optezi pentru un nume mai lung, poti gasi o versiune mai scurta, de aling.

Nume de baieti – Initiale

Ia in considerare si cum arata initialele baiatui. De exemplu Cristian Andrei Laurian ar putea suna frumos, dar cu siguranta se va gasi cineva care sa faca glume de initalele CAL, iar de aici se poate genera o porecla de care sa nu mai scape toata viata.

