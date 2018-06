Nume sonore, pe lista datornicilor la ANAF. Ce datorii au Adriean Videanu, Marian Vanghelie şi Victor Ciorbea

De exemplu, fostul primar al Capitalei, Adriean Videanu, cunoscut pentru afacerile sale cu marmură şi cu borduri, are de plătit bugetului de stat 14.200 lei, iar soţia sa, Mioriţa, aproape 200.000 lei. Acestor datorii li se adaugă şi contribuţiile pentru sănătate, care ajung la aproape 4.000 de lei.

Şi fostul primar al Sectorului 5 Marian Vanghelie are de dat bani statului, circa 139.000 de lei. În timp ce Avocatul Poporului Victor Ciorbea are de plătit statului în jur de 82.000 de lei, în contul impozitului pe venit din ultimii cinci ani. Datoare este şi soţia acestuia, Lacrima, cu peste 216.000 lei. În total, familia Ciorbea are datorii către stat de 560.000 lei, potrivit România TV.