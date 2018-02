Numere de îngeri. Ce îţi transmit numerele pe care le vezi în mod repetat

Iata un ghid de decodare a acestor numere de ingeri si sa afli ce iti spun.

Numere de ingeri 111: Trezeste-te

1:11 sau 11:11 este, cu siguranta, un semn magic. De fapt, cartea Magicianului din majoritatea cartilor de tarot are numarul 1. Cand iti tot apare in fata ochilor acest numar, Universul iti atrage atentia. Uita-te in jur si fii atent unde si cu cine esti. Aceasta este o confirmare cosmica ca te misti in directia potrivita. Asadar, ti se spune ca esti pe drumul bun asa ca tu nu ar trebui sa te opresti, ci sa mergi mai departe.

Prima casa a zodiacului este a autoexprimarii. Urmeaza povata lui Shakespeare „Nu te minti pe tine insuti!". Ai putea sa vezi 1:11 cand simti ca esti in forma maxima, cand esti supercreativ sau iti exprimi sentimentele cu mare usurinta. Pur si simplu te lasi cuprins de lumina si stralucirea magiei.

11 are conotatii cu drumul spiritual. Multi oameni cred ca 11:11 confirma ca esti un inger pe pamant cu scopul de a ridicat constiinta oamenilor si de a aduce armonia in lume. Esti un pod, cineva care poate strange oamenii aflati in tabere diferite, sau aduna energiile opuse intr-o combinatie magica. Asa cum este sus, asa este si jos. Fara intuneric nu poate fi lumina. Esti suficient de puternic sa intelegi paradoxul, natura duala care exista in toti oamenii.

Numere de ingeri 222: Cauta echilibrul

Doi este numarul relatiilor si parteneriatelor. Cand vezi 2:22 fii atent la oamenii care iti ies in cale. S-ar putea sa-ti intalnesti sufletul pereche, un prieten de nadejde, cineva care va juca un rol important in viata ta. Ar mai putea fi un semnal ca trebuie sa echilibrezi ceea ce oferi cu ceea ce primesti in relatiile tale. Contribui suficient sau poate ca nu oferi deloc sau dimpotriva dai mult prea mult? Raspunde cu onestitate la aceste intrebari si indreapta situatia indiferent de partea in care se inclina balanta.

