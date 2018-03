Numere norocoase zodiac chinezesc. Află care sunt numerele tale norocoase, în funcţie de zodie

Numere norocoase zodiac chinezesc. In cultura chineza, numerele sunt impartite in numere benefice si numere mai putin benefice, in functie de modul in care se pronunta.

Cele mai benefice numere, potrivit numerologiei chineze sunt: 6, 8 si 9. Numarul 6 se pronunta "Liu" – care, in traducere libera, inseamna "lin". Numarul 8 (Bā), se traduce prin "bunastare", "noroc". Numarul 9 (Jiu), inseamna eternitate, longevitate si este asociat, in cultura chineza, cu Imparatul Chinei. Hainele imparatilor sunt decorate cu 9 dragoni.

De partea cealalta, numere mai putin benefice sunt 4 si 7. Numarul 4 (Si) este asociat cu moartea. Numarul 7 (Qi) este asociat cu inselatoria.

Alte semnificatii ale numerelor:

Zero – Totul sau nimic. Chinezi cred ca totul incepe de la zero.

Unu – "Primul", nu este nici benefic, nici de rau augur. Este numarul inceputurilor sau al singuratatii.

Doi – "Gemeni". Chinezii il considera un numar de bun augur intrucat, potrivit acestora, lucrurile bune vin intotdeauna in pereche.

Trei – "Nastere". Chinezii il considera numar norocos si il asociaza cu cele trei etape ale omului – nasterea, casatoria si moartea.

Cinci – numar neutru. Totusi se considera ca oamenii au fost binecuvantati cu 5 elemente (sanatate, fericire, longevitate, noroc si prosperitate). De asemenea, sunt 5 elemente astrologice (Metal, Lemn, Apa, Foc si Pamant).

Numere norocoase zodiac chinezesc

Indiferent de semnificatia numerelor, fiecare om s-a nascut in anumite conditii si are propriile lui numere norocoase. Iata care sunt numerele tale norocoase, in functie de zodia in care te-ai nascut.

Nu stii ce zodie esti, in zodiac chinezesc? Verifica aici!

Sobolan

Numere norocoase: 2, 3

Numere mai putin norocoase: 5, 9

Bivol

Numere norocoase: 9, 1

Numere mai putin norocoase: 3, 4

