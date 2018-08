Numerologie data nasterii in saptamana 13-19 august 2018. Cum iti merge in functie de cand esti nascut

Cum se calculeaza Numarul personal anual



Sa presupunem ca data nasterii este 27 mai.



Luna: 5



Ziua: 2+7=9



Anul: 2+0+1+8= 11=> 1+1 = 2



Numarul personal anual: 5 + 9 + 2 = 16 => 1+6 = 7



Atentie, la acest calcul nu se ia in considerare anul nasterii, ci numai ziua si luna.



Iata care sunt previziunile saptamanii 13-19 august 2018.

Numarul personal anual 1



Sanatatea relatiei tale influenteaza starea de sanatate fizica si emotionala a membrilor familiei. Mintea iti fuge intre trecut si viitor si uiti ceea ce este mai important: PREZENTUL. Traieste-ti viata, fara vinovatie fata de greselile trecutului, fara frici fata de neprevazutul viitorului. Accepta realitatea prezentului!

Numarul personal anual 2



O anume situatie se cere rezolvata. Nu vei reusi nimic daca persisti in sentimente de vina sau invinovatirea altcuiva. Nu uita, intuitia vine din inima, nu din minte. Asa ca lasa-te purtat de ceea ce simti cu adevarat in adancul sufletului tau.



