Numerologie data naşterii în săptămâna 14-20 mai 2018. Cum îţi merge în funcţie de când eşti născut

Cum se calculeaza Numarul personal anual

Sa presupunem ca data nasterii este 27 mai.

Luna: 5

Ziua: 2+7=9

Anul: 2+0+1+8= 11=> 1+1 = 2

Numarul personal anual: 5 + 9 + 2 = 16 => 1+6 = 7

Atentie, la acest calcul nu se ia in considerare anul nasterii, ci numai ziua si luna.

Iata care sunt previziunile saptamanii 14-20 mai 2018.

Numarul personal anual 1

Este posibila o amanare sau o deturnare de la drumul tau, insa nu ar trebui sa te supere intrucat va fi in favoarea ta. Armonia la care visezi are foarte mare legatura cu felul tau de a fi, deci cauta in tine resursele si, daca e nevoie, schimba-ti percreptia. Iubeste-te asa cum esti, ai incredere in tine.

Numarul personal anual 2

Incearca sa fii receptiv si la nevoile celorlalti. Nu confunda smerenia cu slabiciunea. Smerenia nu este ceva ce poti disimula, o ai sau n-o ai. Dar daca incerci s-ar putea sa realizezi cat este de importanta si cat de puternic te face.

Numarul personal anual 3

Te misti pe un teren nesigur si te incapatanezi sa nu ceri ajutorul. Comunica! Spune ce nevoi ai, iar cei dragi nu vor intarzia sa iti intinda o mana de ajutor. Nu este indicat sa te intinzi in toate directiile, nu vei face fata de unul singur. Ai nevoie de alti oameni in jurul tau, asa cum alti oameni pot avea nevoie de ajutorul tau. Fii receptiv!

