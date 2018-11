Numerologie data nasterii in saptamana 19-25 noiembrie 2018. Cum iti merge in functie de cand esti nascut

Cum se calculeaza Numarul personal anual



Sa presupunem ca data nasterii este 27 mai.



Luna: 5



Ziua: 2+7=9



Anul: 2+0+1+8= 11=> 1+1 = 2



Numarul personal anual: 5 + 9 + 2 = 16 => 1+6 = 7



Atentie, la acest calcul nu se ia in considerare anul nasterii, ci numai ziua si luna.



Iata care sunt previziunile saptamanii 19-25 noiembrie 2018.

Numarul personal anual 1



Fler



Mergi in directia schimbari. Ce va fi? Nu stii, dar esti foarte optimist. Te bazezi pe fler in toate actiunile tale. Nu este exclusa o calatorie, iar daca esti singur iti poti intalni jumatatea. Daca esti implicat intr-o relatie de cuplu, este o perioada excelenta pentru conceperea unui copil.

Numarul personal anual 2



Obstacole minore



O saptamana care ti se poate parea ca se scurge lent, ca esti tinut pe loc si ca lucrurile nu merg asa cum ti-ai fi dorit. Incearca, totusi, sa nu faci erori. Din cauza starii de nervozitate poti deveni irascibil. Evita conflictele si ironiile. Iti poti rani partenerul de cuplu. Daca esti singur, s-ar putea sa nu ai prea mult timp sau prea multi bani pentru intalniri.



