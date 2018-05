Numerologie data nasterii in saptamana 21-27 mai 2018. Cum iti merge in functie de cand esti nascut

Cum se calculeaza Numarul personal anual. Sa presupunem ca data nasterii este 27 mai.



Luna: 5



Ziua: 2+7=9



Anul: 2+0+1+8= 11=> 1+1 = 2



Numarul personal anual: 5 + 9 + 2 = 16 => 1+6 = 7



Atentie, la acest calcul nu se ia in considerare anul nasterii, ci numai ziua si luna.



Iata care sunt previziunile saptamanii 21-27 mai 2018.



Numarul personal anual 1



Cand vrei sa faci ceva sau vrei sa preintampini ceva sau amandoua la un loc, trebuie sa intelegi ca e nevoie sa renunti la credintele limitative. Sunt lucruri de care e nevoie sa te eliberezi pentru ca te tin pe loc si ai nevoie de acuratete in gandire pentru a putea merge mai departe. Este foarte important ce simti tu despre tine si despre o anumita situatie si nu ce cred altii. Cine esti cu adevarat? Ce vrei cu adevarat? Unde vrei sa mergi si de ce?



Numarul personal anual 2



O saptamana in care iti este recomandat sa te uiti mai atent la realitatea care te inconjoara. Sa fii mai rabdator, mai ancorat in ceea ce faci. Nu presupune ca stii totul, s-ar putea sa iti scape anumite aspecte daca nu esti atent. Asculta, priveste, analizeaza, concentreaza-te pe detalii, atat in relatia cu tine insuti, cat si in relatia cu ceilalti.



Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.