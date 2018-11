Numerologie data nasterii in saptamana 5-11 noiembrie 2018. Cum iti merge in functie de cand esti nascut

Cum se calculeaza Numarul personal anual



Sa presupunem ca data nasterii este 27 mai.



Luna: 5



Ziua: 2+7=9



Anul: 2+0+1+8= 11=> 1+1 = 2



Numarul personal anual: 5 + 9 + 2 = 16 => 1+6 = 7



Atentie, la acest calcul nu se ia in considerare anul nasterii, ci numai ziua si luna.



Iata care sunt previziunile saptamanii 5-11 noiembrie 2018.

Numarul personal anual 1



SOCIALIZARE

O saptamana cu multe intalniri, de afaceri sau de amor. Poti pleca in cautarea unor clienti noi sau unor noi potentiali parteneri de cuplu. Atentie mare la comunicare. Pot aparea cateva neintelegeri din cauza faptului ca lasi lucrurile in coada de peste. Nu face promisiuni pe care nu le poti respecta. Asculta-ti intuitia cand vine vorba de decizii importante.

Numarul personal anual 2



RECONECTARE

Daca pana acum ai simtit nevoia sa te retragi din mijlocul oamenilor, acum vrei o reconectare. Totusi, ar trebui sa renunti la morocaneala. Nimanui nu-i place sa aiba alaturi o fata vesnic posomorata. Evita criticile si daca, totusi, este nevoie sa comentezi, ai grija la argumentele pe care le folosesti. Daca ai vreo intalnire, nu inchide toate caile de comunicare.



