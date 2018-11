O ACTRIŢĂ din România are PROBLEME GRAVE DE SĂNĂTATE. Starea ei s-a ALTERAT CONSTANT. "Voi muri, mă duc la Dumnezeu"

De câteva luni, Marinela Chelaru, în vârstă de 59 de ani, trece prin momente critice, scrie evz.ro. Ea a vorbit despre perioada grea prin care a trecut în ultimul timp și a declarat că s-a împăcat cu gândul propriei morți.

Citeşte şi ŞOC în LUMEA MONDENĂ. O cunoscuta VEDETĂ de la noi a suferit un INFARCT şi a fost OPERATĂ DE URGENŢĂ

„Acum mă simt mai rău decât după operație. Am făcut infarct și am făcut operațe, pentru că acum mă uitam de sus de la voi. Am tensiune mare, îi spuneam și doctoriței, îmi zicea că sunt atacuri de panică, iar eu nu sunt plângăcioasă. Și mie mi se pare aiurea să am puseuri de tensiune, iau medicamente. Mi-a fost un rău de moarte, nu știu cum e când mori. E groasă, asta e, mă duc și aia e. Voi muri, voi muri, mă duc la Dumnezeu.", a declarat Marinela Chelaru în emisiunea „Răi Da' Buni".