O actriţă din "Totul despre Sex" candidează la postul de guvernator al Statului New York

Actriţa Cynthia Nixon şi-a anunţat candidatura pentru postul de guvernator al statului New York "Iubesc New York-ul, şi astăzi mi-am anunţat candidatura pentru guvernator", a spus Nixon. Ea a publicat un videoclip în care vorbeşte despre inegalitate şi nevoia unei reforme în educaţie - Nixon fiind o cunoscută activistă în domeniul educaţiei în New York.



"Sunt mândră că am absolvit o şcoală publică şi sunt şi mai mândră că şi copiii mei merg la o şcoală publică", spune ea în film. "Mi s-au oferit şanse pe care copiii newyorkezi de astăzi nu le au. Liderii noştri ne dezamăgesc. Suntem acum cel mai inegal stat din ţară, cu bogăţii uriaşe dar şi sărăcie extremă".



Nixon îl va înfrunta pe Cuomo, care candidează pentru a treia oară ca guvernator, după ce, în 2014, a câştigat la limită în faţa candidatei Zephyr Teachout, potrivit news.ro.



Nixon, care va deveni prima femeie şi primul reprezentant al minorităţii gay la conducerea New Yorkului, a devenit o apărătoare vocală pentru educaţia publică la începutul anilor 2000, când primarul de atunci, Michael Bloomberg a propus reducerea bugetelor acestor instituţii de învăţământ.



Ea a mai militat pentur căsătoriilor persoanelor de acelaşi sex, înainte ca instanţa supremă să aprobe această lege în 2015 şi a participat la strângerea de fonduri în campania electorală a primarului Bill de Blasio în 2014. Nixon a vorbit în ianuarie 2017 la Marşul Femeilor şi la Congresul progresiştilor de la începutul acestui an, devenind un critic al preşedintelui Donald Trump, news.ro.



"Vrem ca Guvernul să-şi facă treaba din nou - în domeniul sănătăţii, să pună capăt aglomerării închisorilor, să ne repare metroul", a afirmat ea în videoclip. "Sunem sătui de politicieni cărora le pasă mai mult de titlurile din presă şi de putere decât de noi".