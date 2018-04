O femeie bea 30 de doze de cola pe zi de trei ani. Cum a reuşit să nu se îngraşe DELOC

Emma Forrest consumă 3.000 de calorii pe zi – asta înseamnă 200 de lingurițe de zahăr – și spune că această dependență este mai periculoasă decât cea de jocurile de noroc, scrie BBC. Tânăra de 29 de ani se trezește de cinci ori pe noapte pentru a-și satisface pofta de sucuri și spune că mănâncă doar o masă pe zi pentru a-și menține greutate.

Ce poţi să păţeşti dacă bei Coca-Cola în fiecare zi. Sănătatea ta este în pericol

"Am început acum trei ani jumătate. La început consumam trei doze, apoi cinci și din ce în ce mai multe. La un moment dat am ajuns la 20, iar acum dacă nu beau, am migrene", a declarat Emma Forrest.

Femeia spune că e dependentă de aceste băuturi acidulate și că simte că nu poate "funcționa" normal fără ele: "Dacă nu le beau, am migene și încep să tremur. Atunci când le beau mă simt normal".

"Am doar o masă pe zi. Nu mănânc micul dejun, iar masa o iau în jurul orei 15:00 – ieri, de exemplu, am mâncat doar o baghetă toată ziua. Cu toate astea nu simt că mi-e foame", a precizat Emma Forrest.