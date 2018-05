O firmă de pază recrutează administrator pe salarii de 5.000 de lei "în mînă"

Candidatul potrivit pentru acest post are studii superioare, a urmat cursuri de manager de securitate şi de management tehnic, are cunoştinţe de operare în SEAP, are experienţă pe un post similar.

De asemenea, ca să te califici pentru acest post trebuie să ai cunoştinţe cel puţin medii de engleză, să ştii să lucrezi la PC, să ai permis de conducere categoria B şi să fii dispus la deplasări.

Angajatorii caută pentru acest post un om flexibil, cu abilităţi de comunicare şi negociere, cu iniţiativă, orientat spre îndeplinirea obiectivelor.

Candidaţii sunt ofertaţi cu salarii nete de 5.000 de lei pe lună şi comisioane din profitul net al firmei.

Candidatul selectat pe acest post va avea următoarele responsabilităţi:

participă la stabilirea strategiei de vînzări şi implementarea acesteia;

coordonează vînzările împreună cu directorul general al firmei;

atinge obiectivele de vînzări stabilite;

întocmeşte ofertele comerciale, contractele şi negociază cu clienţii;

realizează studii de piaţă;

studiază produsele firmelor concurente;

promovează produsele societăţii;

Informaţii suplimentare despre acest post găsiţi în anunţul de recrutare care poate fi accesat la acest link.