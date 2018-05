O învăţătoare din Iași, acuzată că îşi loveşte elevii: "Băiatul a venit acasă cu un caiet ferfeniţă, mi-a spus că a fost lovit cu el"

"Mi-a pus copilul să stea două ore în picioare, lângă coșul de gunoi... A fost nevoit sa mănânce pachețelul acolo... Nu mai vorbesc de ce limbaj are doamna învățătoare Marlena Dabija și de faptul ca urlă, țipă și mereu spune că-i lasă repetenți. Băiatul meu a venit acasă cu un caiet ferfeniță, mai târziu mi-a spus că a fost lovit cu el!", a povestit un părinte pentru bzi.ro.

Părinții au reclamat-o la Inspectoratul Școlar oferind și anumite dovezi, o serie de elemente scrise, discuții ale învățătoarei în care aceasta ar profera tot felul de amenințări și blesteme biblice din timpul conversațiilor pe care le avea cu ei. (pe un grup de facebook, n.r)

"Am semnalat acest lucru și la directorul școlii, și la Inspectoratul Școlar Județean. Acum, la clasa copilului meu este o altă învățătoare, doar că, din ce știu eu, e posibil că doamna Dabija să se întoarcă la catedră... Cum mai poate domnia sa să le predea copiilor? Apoi, chiar dacă am solicitat să văd și eu dacă are documentele legale privind un aviz psihologic, nimeni nu mi-a oferit așa ceva. Am ajuns până la Ministerul Educației Naționale, dar nici acolo nu am găsit o explicație sau vreo lămurire în legătură cu ceea ce pățesc copii noștri. Nu e normal așa ceva, eu vreau să fiu chemat la școală dacă e ceva greșit ce face copilul meu, dar să nu fie agresat fizic sau pisihic, respectiv umilit" a mai spus părintele copilului agresat.

Inspectoratul Școlar susține că a luat deja măsuri în acest caz.

"Părinții au sesizat ISJ în legătură cu mai multe aspecte din activitatea învățătorului de la clasă, drept pentru care la nivelul unității s-a constituit o Comisie de Cercetare Disciplinară. Clasa a fost preluată de un alt învățător care va susține cursurile până la finele anului școlar" arată oficialii instituției.