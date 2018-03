O jurnalistă cunoscută a fost bătută şi tâlhărită în centrul Capitalei. Mărturii cutremurătoare ale acesteia

Întâmplarea a fost povestită chiar de jurnalistă, pe pagina ei de socializare. "Aseară (n.r - sâmbătă), la ora 20.20, am fost talharită. Lângă Mănăstirea Casin. Am coborât din autobuz. Am făcut cam 50 de metri și am auzit pași grăbiți in spate. Am dat sa ma dau la o parte, să fac loc. Am simtit o lovitură in ceafă si am cazut. Individul a început să tragă de geantă. M-am opus si am început să mă lupt cu el. Si sa strig cu toată puterea după ajutor. Mi-a dat un pumn în față, a reușit sa-mi smulgă geanta si a fugit. M-am ridicat si am scos telefonul, care era în buzunarul hainei. Imi tremurau mâinile si incercam sa gasesc apelul de urgență. El fugea si se îndepărta. Am avut senzația că mă aflu în desert, ca pășesc pe un nisip mișcător, nimeni in jur, doar masini pe stradă.

Poliția a ajuns foarte repede. De la Secția 2. Cum au ajuns, s-au asigurat că nu sunt in stare gravă, m-au urcat in masina lor si au început să perieze zona. Abia după 2 ore, când eram la sectie, m-a apucat durerea de cap, de mandibula. Au chemat ambulanță și am ajuns la urgență. Astăzi o doamnă mi-a gasit poșeta si a facut eforturi mari să mă găsească. A acceptat să meargă poliția la ea acasă, să ia geanta, să fie amprentata. Eu am stat aproape toată ziua la poliție și la IML.

Oricât incerc sa ma detașez, încă aud pașii grabiti, încă simt pumnul, încă îi vad privirea. Toată lumea a spus, pe bună dreptate, ca am avut noroc ca sunt in viață sau ca nu sunt mutilată. Ca nu trebuia sa ma lupt cu el. Eu cred asa:

- că dacă ne predăm infractorilor îi încurajăm

- că dacă renunțăm sa facem demersuri, chiar dacă birocrația nr scoate din minți, pe considerentul că "oricum nu se rezolvă nimic", îi încurajăm.

Am stat aseară si azi si m-am uitat la sute de poze cu infractori, am spus de zeci de ori polițiștilor cum s-a intamplat, am făcut reconstituirea.

Este foarte grav fenomenul. Și, să știți că si eu am crezut ca mie nu mi se poate întâmpla.

Va multumesc pentru gândurile bune. Sigur voi trece si peste asta. Dar nimic nu-mi va putea șterge din minte pașii grăbiți si pumnii care au căzut asupra mea", a scris Cora Muntean.

Totodată, ea a intrat duminică seara în direct la România TV, spunând că în continuare se simt rău din punct de vedere psihic şi fizic.