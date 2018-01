O nouă tragedie în România. A murit la 26 de ani. "Să ai drumul lin, înger frumos!"

O tânără artistă din Pitești, cunoscută pentru efectele speciale pe care le crea în make-up, s-a stins din viață, noaptea trecută, din cauza unei boli grave.

Monalisa Pandelea a fost diagnosticată în urmă cu câteva luni cu cancer și, din nefericire, medicii nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața.

A învățat la Liceul de Artă „Dinu Lipatti" din Pitești, secţia de sculptură, iar mai apoi a urmat cursurile unei academii din Italia, scrie epitesti.ro.

"Profesorii mă sfătuiau să încerc la design vestimentar, dar mie îmi plăcea mai mult partea de cosmetică. Aşa am găsit Academia BCM din Milano, academie de make-up, singura de acest gen din Europa. A fost o experienţă minunată!

Am dat admitere pentru că eram foarte mulţi pe puţine locuri. 3 ani am făcut practică prin saloane și spa-uri și am lucrat cu agenţii de modă și cu modele internaţionale. Eram un stagiar şi mă rugau să machiez fete pentru booking-uri, lucram pentru firme extrem de cunoscute.", spunea Monalisa în martie 2014 pentru ePiteşti.