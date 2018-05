O oră de terapie, cadou de ZIUA COPILULUI pentru micuţii cu autism. Viaţa lor înseamnă o luptă nesfârşită pentru normalitate

ZIUA COPILULUI. Fiecare copil merita sansa de a trai din plin frumusetea anilor inocentei, pentru 1 din 68 de copii insa, nici de ziua ei, copilaria nu inseamna culoare, zambete sau joc. Ei sunt copii speciali, copiii diagnosticati cu Tulburare de Spectru Autist, iar viata lor inseamna o lupta nesfarsita pentru normalitate, in ore lungi petrecute in camera de terapie. De Ziua Copilului, cei 500 de copii sustinuti de Asociatia Help Autism, nu isi doresc jucarii, nici dulciuri si nici nu viseaza la aventuri de neuitat in vacanta de vara, alaturi de prieteni.

De ziua lor, vor fi tot in camera de terapie, alaturi de un terapeut care le este sprijin, prieten si invatator, incercand sa invete mai mult, sa ajunga mai aproape de o copilarie normala. Acesta este darul pe care organizatorii isi doresc sa il ofere acestor copii, de 1 iunie, inca o ora de terapie, in care sa poata invata in ritmul lor, inca o mana de ajutor si o sansa de a deveni oameni independenti, oameni care sa stie sa traiasca, sa-si construiasca viitorul si fericirea.

Licitatia pentru copilarie se adreseaza tuturor celor care vor sa contribuie la recuperarea a 500 de copii speciali sustinuti de Asociatia Help Autism. In cadrul evenimentului, vor fi licitate 28 de produse, obiecte de arta realizate de artisti consacrati precum Bogdana Mara Daradici, Roxana Ene, Marian si Victoria Zidaru, Wagner Arte Frumoase, vouchere oferite de restaurantul Gargantua si Clinica de infrumusetare Dasem, o geanta creatie L'Art No.29, obiecte unice de artizanat si arta traditionala, ale mesterilor si artistilor populari. Catalogul complet al produselor licitate poate fi consultat urmand link-ul: https://www.helpautism.ro/licitatie-pentru-copilarie-500-de-sanse-pentru-500-de-copii-speciali.

Asa cum de peste 8 ani Asociatia Help Autism reuseste, cu sprijinul unei comunitati de bine create in jurul copiilor cu autism, sa sustina pe drumul catre recuperare sute de micuti, organizatorii conteaza inca o data pe sprijinul oamenilor cu suflet frumos, care doresc sa daruiasca o sansa, de Ziua Copilului.

In lume, 1 din 68 de copii este diagnosticat cu Tulburare de Spectru Autist. Este o tulburare care nu se poate vindeca, dar prin diagnosticare la timp si interventie potrivita, aproape jumatate dintre acesti copii pot ajunge sa traiasca o viata independenta. Recuperarea necesita insa o interventie de durata. Pentru a avea rezultate, un copil cu autism petrece in medie intre doua si opt ore pe zi in camera de terapie, luni sau chiar ani la rand. Asta face ca fondurile necesare sa depaseasca veniturile medii ale unei familii, iar parintii sa aiba nevoie de sprijin pentru ca sa le poata oferi micutilor lor sansa de a-si atinge potentialul si de a deveni adulti integrati in societate.

De 8 ani, Asociatia Help Autism se implica activ in derularea de programe de constientizare a autismului, diagnostic precoce si interventie timpurie pentru copiii cu autism. Pe langa activitatea sustinuta in schimbarea statutului autismului in Romania, asociatia ofera servicii de terapie in cadrul celor 5 centre, 6 parteneriate public-private si la domiciliu, desfasoara cursuri de formare in terapie ABA, cursuri gratuite pentru informarea cadrelor didactice, workshop-uri si sedinte de consiliere pentru parinti si este coorganizator al Conferintei Internationale ABA - stiinta care sta la baza terapiilor de recuperare in autism.

Asociatia pentru Muzica, Arta si Cultura

Inca de la infiintare Asociatiei pentru Muzica, Arta si Cultura si-a dorit sa reuneasca artisti cu renume national si international pentru a putea oferi publicului roman evenimente culturale de inalta tinuta. Prin evenimentele pe care le organizam ne adresam in general publicului larg, fara diferente, ne adresam melomanilor si iubitorilor de frumos, dar in acelasi timp incercam sa ajungem si la acel public care nu este cunoscator, format, specializat pe muzica clasica. Este organizator al concertului caritabil de muzica clasica „Suflet in culori" ce a luat fiinta in urma cu 5 ani ca o imbinare a dorintei Asociatiei pentru Muzica, Arta si Cultura de a oferi sprijin pentru persoane aflate in dificultate si a obiectivului Asociatiei Help Autism – de a sustine recuperarea copiilor diagnosticati cu autism.

Muzeul National al Satului "Dimitrie Gusti" din Bucuresti, Romania este "Muzeul din inima capitalei", care si-a deschis portile pentru public in anul 1936. Expozitia permanenta acopera o suprafata de 15 ha avand 380 de monumente, 60.000 de obiecte in colectiile de patrimoniu si peste 250.000 de documente de arhiva referitoare la sat si viata sa traditionala. Expozitiile permanente si cele temporare atrag un numar de 800.000 de vizitatori anual. Muzeul Satului este obiectivul cultural cel mai vizitat din Romania, deschis in toate zilele saptamanii si o MARCA romaneasca si europeana care inspira incredere. www.muzeul-satului.ro

Program de vizitare:

Iarna: luni - duminica 9.00 – 17.00 (1 noiembrie – 31 martie)

Vara: luni - duminica 9.00 – 19.00 (1 aprilie – 31 octombrie)