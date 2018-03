Plângere penală împotriva lui Călin Popescu Tăriceanu, pentru că nu şi-a declarat un concediu în Turcia

Plângerea medicului german, redată de România liberă:

"PLÂNGERE

împotriva domnului Călin Popescu-Tăriceanu, Președintele Senatului României, pentru fals în declarația de avere 2011, la momentul săvârșirii faptei, deputat în Parlamentul României.

Vă aduc la cunoștință următoarele fapte:

Domnul Călin Popescu-Tăriceanu, în calitate de deputat, a omis prin fals în declarația de avere din anul 2011, înregistrată la data de 09.06.2011, cu numărul de înregistrare 140, Parlamentul României, Camera Deputaților, anexată și fiind conform cu cea depusă și de regăsit în baza de date «Declarații de avere 2011, Camera Deputaților», să treacă la punctul VI, pagina 4 – cadouri, servicii sau avantaje a căror valoare individuală depășește 500 euro.

În vara anului 2010, luna august, domnul deputat Călin Popescu-Taricenu, împreună cu soția, doamna notar Ioana Tăriceanu, azi Ioana Valmar (martor), cât și cu fiul acestora, au beneficiat gratis de un concediu la invitația doamnei Doina Anca Tudor (martor) și Daniel George Tudor (martor), în vila acestora din Ilica, Izmir, Turcia, cât și de o croazieră cu iahtul TUDOR. Atât iahtul, cât și vila au fost dobândite în anul 2009. Vila este trecută în declarațiile de avere a soțiilor Tudor, iahtul Tudor (valoare 6 milioane euro) a fost omis.“

Reacţia lui Tăriceanu

Calin Popescu Tariceanu a comentat nervos informatiile potrivit carora Parchetul General i-a deschis un dosar penal pentru falsuri in declaratia de avere.

„Ma bucur ca traiesc intr-o tara a delatiunilor si a dosarelor, dupa cum se dovedeste. Alt comentariu nu am sa fac. Nu am fost anuntat si nu am alt comentariu de facut”, a declarat Tariceanu la Palatul Parlamentului.

Cine este reclamantul

Vladimir Atanasie Marinescu este un personaj controversat, despre care multă lume afirmă că are un renume prost în lumea afacerilor şi că şi-a înşelat numeroşi parteneri.

Comentariile postate la un articol de presă din 2012 nu-i sunt favorabile lui Vladimir Atanasie Marinescu, chiar şi un personaj care susţine că este fratele medicului dezicându-se de el:

"Cel care a scris mai sus e fratele meu, Doctorul Vladimir Marinescu, dar imi este rusine sa recunosc ca face parte din familia mea. Din pacate, fratele meu este un escroc international si a reusit sa ma bage si pe mine in aceste combinatii ale lui de pe urma carora m-am facut de rusine in tot orasul. Nu ca eu as avea un nume prea onorabil, dar in niciun caz nu am tepuit atat de multi oameni ca si fratele meu. El, Vladimir Marinescu, se da nebun si schizofrenic, insa nu e asa, e perfect sanatos iar adevarul e, ca este un excroc notoriu care a stricat definitiv numele mamei mele, fost general de securitate in slujba familiei Ceausescu. De fapt, el a si fost botezat de Coana Elena Ceausescu, si probabil din aceasta cauza a ajuns exact ca si ea. Imi e foarte frica sa nu sfarseasca tot ca ea. Foarte multi prieteni ai mei sufera in acest moment din cauza fratelui meu, iar eu le cer scuze public pentru prejudiciile cauzate (familia Tudor, proprietarul Generali asigurari: teapa de 2.000.000 Euro, avocatul Dan Apostol: teapa de 400.000 euro, Radu Popa: teapa de 200.000 euro, Lucian Mosteanu: 180.000 euro, Aurel Dobrin: teapa de 150.000 euro), si lista continua cu multe alte persoane publice carora le cer scuze si imi este rusine sa dau ochii cu ei. Dragi prieteni, fac un apel catre Dumneavostra sa va deziceti de fratele meu si sa nu-i mai oferiti nimic, pentru ca el este deja urmarit international, avand interdictie de a intra in germania, fiind cotat drept unul dintre cei mai abili infractori de drept comun. Recunosc, sunt si eu parte la aceste nenorociri, pentru ca o buna perioada de timp am facut echipa toti 3 (Sasa, Vladimir Marinescu si asa zisa lui sotie, Gudrun Locke , zisa Cleo, nume de infractoare in dosarele din Germania), mai ales in operatiunile Tigareta II. Dumnezeu sa te aiba in paza, Vladi."