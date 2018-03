O poveste care ne poate schimba viaţa. "Adu-mi o sămânţă dintr-o casă care nu a cunoscut niciodată tristeţea"

In loc sa o trimita mai departe sau de a se certa cu ea, omul sfant a spus doar atat: "Adu-mi o samanta de mustar dintr-o casa care nu a cunoscut niciodata tristetea. Noi o vom folosi pentru a te scapa de durere."

Batrana imediat a plecat in cautarea acelei seminte de mustar magice.

Ea a ajuns la un conac minunat, a batut la usa si a spus: "Sunt in cautarea unei familii care nu a cunoscut niciodata tristetea. Am gasit locul potrivit? Este foarte important pentru mine sa imi spuneti adevarul."

Femeia de acolo a spus: "Ai ajuns in locul nepotrivit.". Apoi a inceput sa descrie toate lucrurile tragice care s-au intamplat in ultima perioada.

In acel moment batrana si-a spus: "Cine este mai in masura sa ajute acesti oameni necajiti si tristi daca nu eu, cea care stie ce inseamna neferirea?"

Ea a ramas si a ascultat problemele femeii, incercand sa o linisteasca si sa o incurajeze cat de bine a putut, apoi a pornit in cautarea unei alte case care nu cunoscuse niciodata tristetea. Dar pe unde mergea... pe acolo gasea oameni tristi si necajiti.

Femeia a devenit atat de implicata in a ii ajuta pe altii sa faca fata necazurilor incat in cele din urma aceasta a devenit propria ei cale. Mult mai tarziu ea a reusit sa inteleaga ca acea samanta de mustar magic era drumul ei in alinarea oamenilor care sufereau.