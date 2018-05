O reporteră a lovit un fan cu microfonul după ce a fost hărţuită în direct. "M-am gândit că a fost o frecare accidentală, dar..." VIDEO

Reportera din Mexic vorbea cu fanii în afara stadionului Guadalajara, după ce C.D. Guadalajara a bătut Toronto FC, în Liga Campionilor CONCACAF pe 26 aprilie. În timp ce discuta despre rezultatul meciului în faţa camerei VIDEO cu doi fani, un altul, încântat, vine în spatele ei şi începe să cânte şi să râdă.

Mai mulţi fani se alătură apoi transmisiunii, iar situaţia pare să devină neobişnuită pentru Mora, care acţionează din ce în ce mai incomod pe măsură ce incidentul escaladează.

Din nefericire, situaţia degenerează, iar fanul din spate pare să-o prindă discret pe Mora în timpul agitaţiei, care reacţionează spre finalul transmisiei lovindu-l cu microfonul.

Reacţia reporterei a fost aprobată de internauţi, filmarea devenind virală. Comentariile ei au subliniat hărţuirea şi abuzul pe care femeile din întreaga lume o experimentează zilnic.

Ea a spus într-o declaraţie pe Twitter: "Ceea ce mi s-a întâmplat în zori joi, li se întâmplă miilor de femei în fiecare zi în spaţii publice. Diferenţa este că mie mi s-a întâmplat în timpul unui live la televizor şi am decis să mă apăr. Reacţia mea este ceea ce a transformat acest fapt în ceva viral. M-am gândit, ar putea fi o frecare accidentală din cauza împingerii oamenilor şi am continuat să vorbesc la cameră. Acest tip, încurajat pentru că nu am reacţionat şi mi-am continuat munca, şi-a coborât mâna între fesele mele de două ori mai mult. Am decis să mă apăr. Nu regret deloc reacţia mea, deoarece m-am mai întâlnit anterior cu hărţuire în realizarea materialelor mele jurnalistice M-am apărat pentru că femeile NU TREBUIE să renunţe şi să reacţioneze".

Ca răspuns la acest videoclip, mulţi dintre jurnaliştii mexicani au venit în sprijinul ei folosind hashtag #UnaSomosToda, tradus prin "Suntem toţi unul".