O româncă stomatolog a fost condamnată la închisoare cu suspendare, în Franţa, după ce a mutilat mai mulţi oameni

Romanca, numita si macelarul, a mutilat pur si simplu mai multi pacienti, informează România TV. De exemplu, unul dintre pacienti s-a dus la cabinet pentru o durere la o masea, durere provocata de o carie mica.

A plecat cu doar 4 dinti in gura, restul i-au fost scosi. Un alt pacient a suferit o tripla extractie incat si dupa 6 ani de la acel episod are nevoie de tratament. Romanca facea deseori extractii si alte interventii chiar in bucataria casei, fara anestezie, astfel ca de multe ori pacientii lesinau in cabinet.

Victimele sale sunt toate de pe Coasta de Azur. Pe langa cei 3 ani de inchisoare cu suspendare, romanca nu mai are voie sa mai practice vreodata meseria de medic stomatolog. De asemenea, a fost obligata sa plateasca despagubiri fiecareia dintre victimele sale. Vorbim de sume cuprinse intre 400 si 20.000 de euro, în functie de vatamarile aduse acestora.