O vedetă sexy de la noi nu-şi poate găsi jumătatea DIN CAUZA FARMECELOR. "Am cununiile legate..." FOTO

Bianca Roman, una dintre cele mai sexy ispite de la "Insula iubirii", a afirmat mai in gluma, mai in serios ca ar avea cununiile legate, scrie cancan.ro. Potrivit traditiei, in astfel de situatii, cei afectati trebuie sa mearga des la biserica, sa faca rugaciuni si sa aiba un duhovnic. Vedeta a ajuns la concluzia aceasta infioratoare pentru ca nu are noroc in dragoste.

Citeşte şi BLESTEMELE nu sunt o glumă. Cum scapi de ele şi cum te simţi dacă asupra ta a fost aruncat ceva necurat

Ca sa nu dramatizeze prea mult in legatura cu acest lucru, ispita de la „Insula Iubirii" i-a spus lui Mihai Morar ca ar trebui sa faca un casting ca sa isi gaseasca sufletul pereche.

"Cred ca am cununiile legate. Nu mai am pe cineva de cateva luni. Sunt singura. Trebuie sa facem ceva, trebuie sa facem un casting. Vina e la mine, eu sunt vinovata de toate despartirile.", a spus vedeta.

In cadrul interviului, Bianca Roman a mai spus ca e convinsa ca o sa intalneasca barbatul alaturi de care sa isi traiasca viata si care sa ii fie tata fiicei sale.