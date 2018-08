Oana Lis i-a aprins lumânarea lui Viorel Lis! Declaraţii cutremuratoare făcute de soţia fostului primar al Capitalei

Oana si Viorel Lis au aparut astazi la televizor si au aratat lumii ca fostul primar al Capitalei nu este pe moarte, ci se simte mai bine. Sotia lui a tras o sperietura groznica atunci cand, dupa atacul vascular suferit, el parea ca nu isi va mai reveni. Chiar ea a povestit ca starea lui se inrautatea de la o zi la alta si ca ajunsese sa nu mai vorbeasca, ci sa comunice doar prin semne.

„Am avut probleme mari, dar nu vreau să mă gândesc la asta. Vreau să îmi trăiesc viaţa. Am avut o operaţie, dacă nu o făceam, muream de cancer. A doua oară am avut un atac vascular, cu nişte crize de epilepsie, nici nu mai ştiam cum mă cheamă. Am momente când nu îmi aduc aminte de unele chestii. A apărut pe Internet un cont pe Facebook cu numele meu şi vreau să spun că nu este al meu. Oana a luat forţa de la mâncare”, a declarat Viorel Lis.

Oana Lis a povestit ca a mers la biserica pentru insanatosirea sotului ei, dar si ca a ajuns sa isi ierte parintele pentru greselile pe care le-a facut fata de ea.

"A avut două episoade când nu mai vorbea şi m-am rugat la Dumnezeu să fie bine. L-am iertat şi pe tatăl meu, chiar mă bucur că am fost la biserică de Sfântă Maria şi am aprins o lumânare la vii şi m-am rugat să îi fie bine, în ciuda bătăilor pe care mi le-a dat", a povestit Oana.