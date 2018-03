Oana Pellea, mesaj dur după moartea lui Andrei Gheorghe: "E chiar scârbos"

"Toti cei care vorbesc acum despre Andrei laudativ... câţi i-aţi oferit de muncă ... câţi i-aţi oferit un job care să fie la înălţimea inteligenţei şi culturii lui, câţi aţi avut puterea să treceţi de cinismul lui superinteligent, de miştoul trist şi de privirea lasăr, să acceptaţi adevărul frust ce-l arunca în faţă oricui? Omul ăsta, ca şi mulţi alţii, merita mult mai multă atenţie, căldură, merita să fie investit cu mult mai multă încredere şi chiar iubire...E chiar scârbos că cei ce l-au înjurat, luftat, blocat... îl laudă şi pomenesc acum profitând de plecarea lui ca să se pună în valoare tot pe ei... mi-e ruşine de ruşinea lor. Andrei... go your way!", a scris Oana Pellea.

Vezi şi: Noi detalii despre moartea lui Andrei Gheorghe: Nu a murit acasă, aşa cum se anunţase VIDEO CAMERA ASCUNSĂ

Andrei Gheorghe a murit luni seară la vârsta de 56 de ani. Surse medicale susţin că el a fost descoperit la 12 ore de la deces, cauza morţii fiind un stop cardiorespirator.

Andrei Gheorghe s-a născut la 14 ianuarie 1962, la Lipetk, Rusia. A absolvit Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine din cadrul Universităţii Bucureşti (secţia rusă-engleză).

Şi-a început activitatea jurnalistică în 1991, ca reporter special la Radio Constanţa, unde a rămas până în 1993. Consacrarea i-a adus-o emisiunea de radio '13-14', realizată la Pro FM Bucureşti (1996-2002). La postul PRO TV a moderat şi emisiunea 'Lanţul Slăbiciunilor'.

În 2002 şi 2003, a realizat la Antena 1 emisiunea 'Gheorghe' şi a reluat emisiunea '13-14', mai întâi la Radio 21 şi apoi la Radio Total (2005-2006).

A avut un rol secundar în filmele 'Amen' (2002) al lui Costa Gavras, 'Tinereţe fără tinereţe' (2007) al lui Francis Ford Coppola şi a colaborat cu trupa de hip hop 'Paraziţii' pentru albumul 'Irefutabil'. A mai realizat un scurtmetraj în 2008, numit 'Dubla personalitate', conform Agerpres.ro.

În 2006 a publicat volumul 'Midnight Killer - Banalitatea s-a născut la oraş', însoţit de un CD audio în colecţia 'Ego Publicistica' de la Editura Polirom.

Citeşte şi Mesajul cutremurător al fostei soţii a lui Andrei Gheorghe. "Iubitul meu care nu mai eşti aici..."

În 2004 a devenit consilier media şi realizator de emisiuni ('Politică, frate!' şi 'Am o ştire pentru tine!') la Realitatea TV, post cu care a încheiat colaborarea în mai 2008.

A scris la 'Academia Caţavencu' şi în ghidul '24-FUN'. În afară de realizarea de emisiuni radio şi TV, a deţinut funcţii de conducere la posturile unde a lucrat: director de programe la Radio Sky Constanţa şi Pro FM Bucureşti, director de programe al trustului Media Pro, consilier în probleme de marketing la Antena 1 Bucureşti.

La 16 martie 2009 a revenit în trustul Realitatea-Caţavencu, unde a fost realizatorul emisiunii 'Cu Gheorghe şi Mihaiu' de la Radio Guerilla. Din septembrie 2009, timp de trei luni, a fost moderatorul unui reality show românesc difuzat la postul TV Kanal D: 'Rătăciţi în Panama'.

La 4 ianuarie 2010, Andrei Gheorghe a preluat funcţia de consilier al ministrului finanţelor, Sebastian Vlădescu, fiind responsabil cu coordonarea Departamentului de Comunicare. A ocupat acest post până la 26 februarie 2010, când Ministerul Finanţelor a încetat relaţiile contractuale cu acesta.

A realizat emisiunea 'Clubul de poker' la postul Prima TV în România (septembrie - decembrie 2010) şi 'Salutare Naţiune' pe canalul Prime în Republica Moldova (Chişinău) (2010-2011). În cursul anului 2012 a realizat emisiunea-interviu 'Oameni şi oameni' la postul The Money Channel.