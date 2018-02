Obiceiuri neplăcute ale copiilor şi cum îi dezveţi de ele

Fascinatia" pentru propriul corp

Bagatul degetului in nas (si apoi in gura!), muscatul unghiilor, trasul de par, pocnitul falangelor si suptul degetelor sunt toate obiceiuri proaste legate de corpul uman. Acestea incep cand copilul isi da seama ca au un scop practic – asa isi curata nasul (e mai simplu decat cu un servetel), isi tine mainile ocupate sau scapa de o unghie ciobita.

De ce persista: Exista doua motive pentru care aceste obiceiuri persista: functioneaza si calmeaza. „Atentia persoanei respective este redirectionata mereu catre acel obicei", spune psihologul Dawn Huebner. „Iti musti unghiile, asa ca te dor varfurile degetelor, lucru care te va face sa le observi mai bine, si deci le bagi in gura ca sa calmezi durerea. E un cerc vicios", adauga Huebner.

Ce trebuie sa faci: Primul lucru de facut atunci cand lupti impotriva acestor obiceiuri este sa-i faci acea parte a corpului mai greu accesibila. „Plasturii pe varful degetelor fac minuni in majoritatea acestor cazuri", sustine Huebner. „Plasturii blocheaza accesul subconstient la partile corpului, permitandu-i zonei respective sa se vindece", mai spune ea. Daca acest lucru nu functioneaza sau daca este vorba despre pocnitul incheieturilor de la maini, caz in care metoda este ineficienta, Huebner sugereaza sa gasesti o alternativa – altceva ce copilul poate pocni, musca, trage sau mesteca, pana se va dezobisnui.

Bagatul mainilor in pantaloni

Copilul tau isi baga mainile in pantaloni? Ei bine, face acest lucru deoarece se simte bine. E normal pentru un copil sa-si descopere organele genitale si sa observe ca atingerea lor ii confera un sentiment de placere.

De ce persista: Acest obicei incepe si persista pentru placere. Astfel ca s-ar putea sa intampini unele probleme daca ii vei spune sa inceteze, pentru ca va deveni o actiune inconstienta.

Ce trebuie sa faci: In ceea ce ii priveste pe copiii mici, totul tine de distragerea atentiei – le poti da o jucarie, ii poti lua afara, la joaca etc. In cazul copiilor mai mari, functioneaza distragerea atentiei, dar si cu o negatie, pentru a le aminti ca nu au voie sa faca acel lucru.

