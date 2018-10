Octavia Geamănu. "Nu mai am curaj să mai fac un copil". Care este motivul FOTO

Prezentatoarea de televiziune a mărturisit într-un interviu că şi-a întâlnit sufletul pereche pe holurile unui hotel, scrie one.ro. Cei doi au împreună un băieţel, Andrei, despre care ştirista susţine că "este clona lui Marian".

Octavia Geamănu amână mărirea familiei cu încă un membru.

"Dacă atunci când am născut răspundeam cu zâmbetul pe buze şi spuneam că da, mai vreau încă un frăţior pentru Andrei sau o surioară, acum sunt destul de reţinută când trebuie să răspund la această întrebare pentru că nu mai am curaj, adică este foarte greu. Este frumos, dar e greu, greu rău de tot. Deşi nu am motive să mă plâng pentru că nu sunt singură cu Andrei şi mă ajută cineva, e şi Marian foarte implicat, dar nu vreau să-mi forţez norocul pentru că nu ştii ce se întâmplă mai târziu. „În acelaşi timp ştiu foarte bine că ce ne e scris în frunte ne e pus, aşa că indiferent de ceea ce spun eu astăzi, viitorul meu e scris, aşa că, dacă într-o zi va trebui să mai vină un frăţior sau o surioară, se va întâmpla", a spus soţia lui Marian Ionescu.