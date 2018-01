Ofertă de 14 MILIOANE DE EURO pentru DENNIS MAN. Ce răspuns a dat GIGI BECALI

Dennis Man a fost adus de la UTA Arad, în septembrie 2016, pentru 300.000 de euro, plus bonusuri de 100.000 de euro pentru 10 apariţii în prima echipă şi încă 100.000 de euro la primul meci pentru echipa naţională.

"MM mi-a dat o veste bună. E o chestiune de bani. A fost o întrebare. ’Domne, jucătorul ăla cât costă?’. Le-a zis Meme că are clauză de 100 de milioane. ’Domne, nu ne înţelegem la 14-15 milioane?’. Voi nu o să credeți, dar o să vă arăt. Mâine, dacă vreau, vând un jucător pe 14-15 milioane. Am ofertă, ce, vă mint?! Dacă spun că am, am. Însă nici nu discut sub 25 de milioane, nu sunt tâmpit. Despre Man și Coman discut peste doi ani. La Tănase negociez, chiar dacă el e cel mai bun de la Steaua. E bun fotbalist, dar nu e genial ca Man și Coman. La ei doi mă interesez în fiecare zi ce fac. Doar așa pot lua 100 de milioane", a spus Gigi Becali la TV Digi Sport.

Gigi Becali a dat LOVITURA. Fotbalistul a semnat pe 5 ANI cu FCSB pentru un salariu lunar de 12.500 DE EURO

Patronul FCSB n-a vrut să dezvăluie numele fotbalistului, însă la întrebările insistente ale moderatorului Radu Naum s-a dat de gol cum că despre Dennis Man ar fi vorba: "Eu lui Man i-am mărit salariul pentru că nu îmi convenea clauza de reziliere. Avea 50 de milioane, acum are 100 de milioane și câștigă 12.000 de euro. Nu dau un jucător cu o clauză de 100 de milioane de euro pentru doar 14 la schimb!".