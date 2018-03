Haos în organizarea olimpiadelor şcolare: Elevii calificaţi la mai multe discipline sunt discriminaţi de Ministerul Educaţiei

"Ţara nu te vrea geniu" pare să fie lozinca funţionarilor de la Ministerul Educaţiei, care au bulversat şi în acest an calendarul olimpiadelor naţionale, în goana de a tăia cât mai multe "pamblici" pe discipline, fără a ţine cont de realităţile oncursurilor. Multe olimpiade naţionale ori sunt în aceeaşi zi, ori în zile succesive, în oraşe diferite, la câteva sute de kilometri distanţă, astfel că elevii calificaţi vor da obligatoriu şi o "olimpiadă" la geografie prin GPS pentru a ajunge la destinaţie în timp util.

Scandalul a ajuns şi la liderul PSD Liviu Dragnea, care a intervenit fără prea mare succes însă. "Au fost ridicate două chestiuni legate de Educaţie. Este vorba de organizarea olimpiadei, sunt organizate în aceeaşi zi olimpiada la Matematică, olimpiadă la Informatică şi sunt copii care vor să participe şi la Matematică şi la Informatică. Doamna prim-ministru (Viorica Dăncilă – n.r.) a şi vorbit, o să aibă o discuţie cu ministrul Educaţiei să găsească o soluţie la asta, pentru că nouă tuturor ni se pare incorect să nu dăm şansa fiecărui elev să participe la toate olimpiadele la care doreşte”, a arătat preşedintele Partidului Social Democrat (PSD), Liviu Dragnea.

Cu directivă de sus, Ministerul Educaţiei a reconfigurat calendarul olimpiadelor naţionale la Matematică, Fizică, Informatică şi Chimie şi a aprobat suplimentarea locurilor cu 10%. Modificarea s-a făcut la solicitarea premierului şi după ce reprezentanţii părinţilor au fost consultaţi, transmite instituţia într-un comunicat de presă. Concret, „în cazul în care un elev ajunge în situaţia în care doreşte să participe la două baraje programate în aceeaşi zi, vom asigura decalarea celor două baraje, astfel încât elevul să poată participa la ambele”, arată Ministerul Educaţiei. Ceea ce au uitat să spună este că un concurs este, de exemplu, la Negreşti Oaş, în Satu Mare, iar cel de-al doilea, după refacerea calendarului, este a doua zi dimineaţa la Târgu-Jiu, o distanţă de aproape 500 de kilometri (vezi tabelul ataşat).

Cum arată noul calendar:



Biologie:



02.04.2018 - Proba experimentala

03.04.2018 - Proba teoretica

05.04.2018 - Proba de baraj



Matematica:



04.04.2018 - Proba practica

06.04.2018 - Proba de baraj



Fizica:

02.04.2018 - Proba experimentala

03.04.2018 - Proba teoretica

05.04.2018 - Proba de baraj



Informatica (gimnaziu):

05.04.2018 - Proba practica

06.04.2018 - Proba de baraj



Chimie:

04.04.2018 - Proba practica

05.04.2018 - Proba experimentala

06.04.2018 - Proba de baraj

De ce au fost suplimentate locurile cu 10%

"În acelaşi timp, având în vedere rezultatele deosebite obţinute la olimpiadele la nivel naţional şi internaţional la disciplinele Matematică, Fizică, Chimie, Biologie şi Informatică, Ministerul Educaţiei Naţionale a aprobat suplimentarea locurilor cu 10% din numărul total de locuri atribuite iniţial pentru etapa naţională la fiecare dintre disciplinele menţionate”, anunţă Ministerul Educaţiei.

Potrivit sursei citate, alocarea acestora se realizează după încheierea etapei judeţene/a municipiului Bucureşti peste numărul total de locuri atribuite iniţial pentru etapa naţională a fiecărei olimpiade, rezultat în urma aplicării algoritmului prevăzut în regulamentele/precizările specifice fiecărei olimpiade. „Aceste locuri vor fi ocupate în baza ordinii crescătoare a punctajelor totale la nivel naţional obţinute de către primiii elevi care nu s-au calificat, pe clase, pe locurile repartizate iniţial conform algoritmului şi care îndeplinesc condiţiile de punctaj minim specific fiecărei discipline”, mai transmite instituţia.

Pentru competiţiile şcolare care vor avea loc în anul şcolar 2018/2019, Ministerul Educaţiei Naţionale va elabora un nou regulament de organizare şi desfăşurare până la sfârşitul lunii mai 2018.

Ce promite Ministerul Educaţiei pe site

"Statul sprijină copiii şi tinerii capabili de performanţe înalte atât în unităţi de învăţământ, cât şi în centre de excelenţă. Pentru sprijinirea copiilor şi a tinerilor capabili de performanţe înalte noi organizăm olimpiade şi concursuri, tabere de profil, simpozioane şi alte activităţi specifice şi acordăm burse şi alte forme de sprijin material.

Olimpiadele și concursurile sunt competiții școlare pe discipline de studiu/domenii de pregătire, interdisciplinare și transdisciplinare, care au ca obiectiv general stimularea elevilor cu performanțe școlare înalte sau care au interes și aptitudini deosebite în domeniul științific, tehnico-aplicativ, cultural-artistic, civic şi în cel sportiv. Olimpiadele şi concursurile școlare promovează valorile culturale și etice fundamentale, spiritul de fair-play, competitivitatea și comunicarea interpersonală. Indiferent de domeniul lor sau de premiul oferit, aceste competiţii şcolare stimulează creativitatea şi gândirea critică, oferă motivația atât de necesară în procesul de învățare și ajută la identificarea și dezvoltarea talentelor, abilităților și cunoștințelor, contribuind la dezvoltarea personală și profesională a elevilor.

Participarea la competițiile școlare este deschisă tuturor elevilor. Fiecare persoană are dreptul să primească o educaţie care dezvoltă abilitățile sale la întregul său potenţial. Garantarea acestui drept implică asigurarea egalităţii de șanse, oferind pentru fiecare persoană ajutor şi resurse în funcție de caracteristicile şi nevoile individuale. Identificarea şi susţinerea copiilor şi tinerilor capabili de performanţe şcolare înalte reprezintă o parte integrantă a politicilor educaţionale promovate de Ministerul Educaţiei."

Părinţii din toată ţara sunt revoltaţi: "Se încalcă Statutul elevului"

Părinţii elevilor care s-au calificat la două faze naţionale ale olimpiadelor şcolare s-au plâns că anul acesta copiii lor au fost nedreptăţiţi, întrucât reprezentanţii Ministerului Educaţiei Naţionale (MEN) au stabilit ca toate concursurile să aibă loc în aceeaşi perioadă, 1 - 8 aprilie. Din acest motiv, cei care s-au clasat pe primul loc la nive judeţean la două discipline sunt nevoiţi să renunţe la una sau să facă eforturi supraomeneşti pentru a putea ajunge la ambele, după reconfigurarea calendarului.

Unul dintre părinţii revoltaţi de decizia MEC este Carla Murgoci din Galaţi, mama Cristianei Murgoci de la CNVA, elevă care şi anul s-a calificat la fazele naţionale la Informatică şi Matematică, de unde s-a întors cu două medalii, premii şi menţiuni, dar şi cu o calificare în lotul lărgit. Aceasta susţine că s-a presei locale şi a trimis plângeri şi la MEN şi la Inspectoratul Şcolar, dar nu a primit niciun răspuns: "Vă rog să modificaţi calendarul olimpiadelor naţionale astfel încât elevii calificaţi la mai multe faze naţionale să poată participa. Copilul meu s-a calificat la Fizică cu 30 puncte, punctaj maxim, iar la Matematică, cu cel mai mare punctaj pe judeţ - 26,50 puncte, în condiţiile în care anul trecut a obţinut, la Fizică, Premiul al III-lea, iar la Matematică - menţiune şi calificare în lotul lărgit. Menţionez că suprapunerea olimpiadelor încalcă Statutul Elevului, mai exact Art. 7, care prevede că "elevii au dreptul de a participa, fără nicio discriminare şi doar din proprie iniţiativă la concursuri şcolare, olimpiade”. Anularea dreptului de participare la olimpiada naţională (prin suprapunere) e ca şi cum ar anula toată munca elevului", spune mama Cristianei în sesizarea trimisă autorităţilor.

Nemulţumit de aceeaşi situaţie absurdă, care limitează elevilor dreptul de a participa la mai multe olimpiade naţionale este şi Dan Bîrsan, tatăl lui Alex Bîrsan, elev tot la CNVA, în clasa a VII-a. În disperare de cauză, acesta a trimis plângeri pe adresa Guvernului: "Consultând calendarul olimpiadelor de anul acesta am constatat cu surprindere ca datele de la Informatică şi Fizică se suprapun. Avem rugămintea să decalaţi cu câteva zile una dintre olimpiade astfel încât copiii noştri, care au muncit enorm de la începutul anului la ambele discipline, să poată să-şi valorifice potenţialul. A renunţa la o disciplină, în acest moment, după tot efortul depus, după toate emoţiile trăite, ar fi ca renunţarea la un copil pe care l-ai crescut din nimic şi pe care-l abandonezi. Am rugămintea de a fi respectată munca copiilor", scrie părintele menţionat.

Alex Bîrsan nu face informatică la clasă şi se pregăteşte în particular cu mama sa. Subiectele la faza judeţeană au fost aceleaşi la nivel naţional, iar Alex s-a clasat pe locul al doilea pe ţară şi primul pe judeţ la clasa a VII-a, având şanse reale să vină cu premii şi medalii de la naţională, aşa cum s-a întâmplat şi anul trecut.

Nu este prima oară când reprezentanţii Ministerului programează toate olimpiadele în aceeaşi săptămână. Tot pentru că au fost elevi nemulţumiţi întrucât au fost obligaţi să renunţe la participarea la unul dintre concursuri, anul trecut s-a alocat mai mult timp pentru organizarea olimpiadelor.

Elev calificat la patru olimpiade naţionale trebuie să renunţe la cel puţin una

Situaţia este similară şiîn alte judeţe. David Corneliu Turturean, elev în clasa a IX-a la Colegiul Național ”Ștefan cel Mare” Suceava, continuă să uimească şi în acest an prin performanțele sale şcolare. După ce anul trecut a bifat o reuşită cu adevărat remarcabilă prin calificarea la un număr record de olimpiade, şi anume şase, şi în acest an David a „recidivat” şi a reuşit calificarea la patru olimpiade naționale. Alţi elevi suceveni sunt nemulţumiţi de modul în care a fost stabilit calendarul olim­­piadelor şcolare naţionale în acest an. Practic, toate competi­ţiile au fost programate în intervalul 1-8 aprilie, ceea ce li­mi­­tează dreptul elevilor de a participa la mai multe concursuri, fapt care a stârnit atât nemulţumirea părinţilor, a elevilor, cât şi a cadrelor didactice îndrumătoare. Potrivit MEN, sunt 100 de olimpiade şi concursuri şcolare, 80 pentru toate disciplinele şi 20 de concursuri şcolare sportive. Reprezentanţii Ministerului Educaţiei spuneau la începutul săptămânii că structura anului şcolar, în care este cuprins şi calendarul olimpiadelor, a fost stabilită în februarie 2017, în urma consultării federaţiilor sindicale din învăţământ, respectiv a asocia­ţiilor de părinţi şi de elevi, iar acum calendarul nu mai poate fi mo­di­ficat. Totuşi, situaţia nedreaptă în care au ajuns elevii care au pro­­mo­vat toate fazele concursurilor şcolare şi care nu pot să participe la mai multe olimpiade din faza naţională pentru că toate concursurile au fost comasate într-o săptămână, ceea ce înseamnă că în aceeaşi zi au loc mai multe olimpiade naţionale în oraşe diferite, i-a determinat pe reprezentanţii Ministerului Educaţiei să reconfigureze calendarul olimpiadelor naţionale la Matematică, Fizică, Chimie, Biologie şi Informatică şi să aprobe suplimentarea locurilor cu 10%.

Cu toate că acest calendar al olimpiadelor naţionale a fost uşor modificat, pe ultima sută de metri, mulţi elevi suceveni cu rezultate deosebite la fazele judeţene ale olimpiadelor şcolare s-au văzut nevoiţi să aleagă o disciplină în detrimentul alteia. “Multe olimpiade naţio­nale ori sunt în aceeaşi zi, ori sunt una după cealaltă, în oraşe dife­rite, la câteva sute de kilometri distanţă. Din păcate pentru noi, cei mai buni olimpici la Matematică au renunţat în favoarea Informaticii, considerând-o mult mai atractivă”, a explicat profesorul de Matematică Dan Popescu, director al Colegiului Naţional “Stefan cel Mare” Suceava. Olimpicul “ştefanist” David Turtureanu, elev în clasa a IX-a la renumitul colegiu sucevean, s-a calificat la patru olimpiade naţionale, şi anume la Fizică, Chimie, Informatică şi Astrofizică, dar din cauză că sunt programate una după cealaltă s-a văzut nevoit să renunţe la Chimie, fiind prea obositor să călătorească în capătul celălalt de ţară după un concurs pentru ca a doua zi să fie apt pentru un alt concurs naţional, la o altă disciplină. “Am renunţat la Chimie pentru că era exact în ziua următoare după Informatică şi nu m-am simţit fizic în stare să fac faţă”, ne-a povestit David Turtureanu, elev la Colegiul Naţional “Stefan cel Mare”. In situaţia lui mai sunt încă cel puţin alţi trei elevi care nu se vor prezenta la toate olimpiadele naţionale la care s-au calificat.

Cu această situaţie se confruntă şi trei elevi de la Colegiul Naţional “Petru Rareş“ din Suceava. “Aceşti elevi au optat pentru disciplina pe care vor să o studieze mai departe. De exemplu, cei care vor să dea la Medicină au ales să participe la olimpiada de Biologie”, a explicat profesoara Daniela Dungeanu, director la Colegiul Naţional “Petru Rareş“.

Pentru competiţiile şcolare care vor avea loc în 2018/2019, Ministerul Educaţiei Naţionale va elabora un nou regulament de organizare şi desfăşurare până la sfârşitul lunii mai 2018.