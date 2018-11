Omul din umbra lui Donald Trump, interviu exclusiv la Romania TV

Brett Lloyd este unul dintre cei mai fini analişti politici la nivel global, unul dintre puţinii care a previzionat cu acurateţe rezultatul alegerilor prezidenţiale din 2016, din SUA. Fost sociolog al campaniei prezidenţiale a lui Trump, are un portofoliu larg de clienți, iar The Polling Company Inc., compania pe care o conduce, a făcut recent un sondaj vizavi de ce se întâmplă acum în România. Rezultatul acestuia reprezintă un semnal foarte important pentru actualii lideri de pe scena politică românească, precum Klaus Iohanis, Liviu Dragnea, Călin Popescu Tăriceanu sau Dacian Cioloş.

Într-un interviu acordat România TV, Brett Lloyd a disecat rezultatele acestui sondaj şi a analizat percepţia pe care o au americanii despre ţara noastră pe baza studiului "Valori, percepţii şi reprezentări ale populaţiei în România şi Statele Unite ale Americii".

"În primul rand americanii încă cred ca merg într-o direcţie buna, e o pistă pozitivă, respondentii români nu au aceeaşi opinie"