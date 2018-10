Omul-Molie, creatura care a băgat spaima într-un întreg oraş. Mărturiile înfricoşătoare ale celor ce l-au văzut FOTO

Deşi se crede că ar fi doar un mit, tot mai mulţi oameni au început să creadă în existenţa Omului-Molie, o creatură supranaturală, care nu este nici pasăre, nici om, asta mai ales după ce făptura a început să-şi facă apariţia tot mai des, scrien stirilekanald.ro.

Deşi toate apariţiile de-a lungul vremii s-au produs în oraşelul Point Pleasant din Virginia de Vest, locaţie devenită simbol pentru Omul-Molie, recent, au fost raportate apariţii şi în Chicago.

Cazul a fost raportat de către John Amitrano, un paznic de noapte.

"Am ieşit noaptea la o ţigară şi am văzut pe cer un avion. Când m-am uitat mai jos, am mai văzut ceva ciudat. Nu părea să fie liliac, ci mai degrabă arăta precum un pterodactil. Cu capul alungit şi aripile în aceeaşi formă. Ştiu cum arată liliecii şi păsările. Nu avea nici pene, nici blană şi zbura într-un mod total diferit", a declarat bărbatul.

În trecut, apariţia Omului-Molie a dus la câteva incidente bizare.

În 1967, Podul de Argint, de peste râul Ohio din Point Pleasant, s-a prăbuşit. 46 de oameni au murit în urma prăbuşirii podului. Cu câteva zile în urmă, mai multe persoane au raportat prezenţa Omului-Molie în preajma podului.