Onea pregateste planul B! Înregistrari ascunse, ameninţări şi influenţarea martorilor

Lucian Onea lucreaza la planul de rezerva, plan care ii include pe subordonatii din DNA Ploiesti. Concret, potrivit surselor ph-online.ro, "Lucica" Onea si-a facut o strategie uluitoare: sa-l apere si "indulceasca" pe "Portocala", de teama ca acesta din urma va incepe sa povesteasca tot ce stie despre abuzurile comise impreuna sau de catre seful sau. Pentru a-i reusi planul, Onea incearca disperat sa obtina de la subordonati declaratii din care sa reiasa faptul ca atat el, cat si Negulescu au procedat corect in dosare.

Astfel, in disperare de cauza, Onea isi pregateste momentul in care va ajunge in fata anchetatorilor, carora le va pune la dispozitie inregistrari facute pe ascuns (sau nu) cu subordonatii, inregistrari in care acestia sunt presati sa spuna ca totul e roz la DNA Ploiesti, ca dosarele au fost instrumentate corect si ca Onea&Negulescu sunt adevarati profesionisti. Metoda aleasa de seful de la "haules" este nu doar imorala, implicand oameni nevinovati in planul de rezerva, dar si ilegala. Ce incearca sa faca Onea acum se numeste influentarea martorilor, ceea ce a facut si in cazul dosarelor lucrate in "parteneriat" cu Mircea Negulescu.

Din nefericire pentru pentru "Lucica", planul B i-a fost deconspirat, iar subordonatii sai pe care incearca sa-i traga dupa el in apa se gandesc serios sa denunte abuzurile la care au fost martori sau partasi. Potrivit surselor noastre, mai multi subalterni de-ai lui Onea au ajuns sa se intrebe daca nu cumva exista mai multe inregistrari cu ei, facute de seful DNA Ploiesti.