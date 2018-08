Opt dosare penale, în urma incidentelor de la mitingul românilor din diaspora

Potrivit purtătorului de cuvânt al Jandarmeriei Bucureşti, Georgian Enache, în urma protestului de vineri seară au fost deschise opt dosare penale, dintre care două in rem, iar restul vizează opt persoane care sunt acuzate de ultraj, distrugere şi deranjarea ordinii şi liniştii publice. De asemenea, au fost aplicate 23 de amenzi în valore totală de 17.000 de lei.

De asemenea, întrebat de ce protestatarii violenţi nu au fost opriţi să intre în piaţă, având în vedere că se ştia că galeriile unor echipe de fotbal vor veni la protest, purtătorul de cuvânt al Jandarmeriei Române, Marius Militaru, a spus că nu poate fi încălcată libertatea de a circula.

"Poţi opri libertatea de a circula? La controalele preventive nu am găsit nimic. De fapt, am găsit electroşocuri. Au fost multe elemente pe care noi am reuşit să le preîntâmpinăm prin controale", a precizat Militaru.

Zeci de mii de persoane au participat, vineri, în Piaţa Victoriei, la mitingul diasporei, pe parcursul căruia au existat mai multe incidente între protestatari şi jandarmi, care au culminat cu evacuarea în forţă a pieţei.

Citeşte şi Jandarmeria, după violenţele de la mitingul diasporei: Prefectul a dat ordin ca jandarmii să intervină în forţă