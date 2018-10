ORA DE IARNĂ 2018 în bancuri: Cum se dau ceasurile de gaze şi apă înapoi noaptea

Se dau ceasurile înapoi

– Bărbate , la noapte să nu uiţi să dai ceasurile înapoi!

– Pe ăla de apă l-am dat deja inapoi. Mai trebuie pe ăla de gaz si pe ăla curent !

***

Un barbat la volanul unei masini. E noapte, iar el e foarte obosit dupa multe ore de condus. La un moment dat, trage pe dreapta pentru un pui de somn.

Nici n-apuca sa atipeasca bine ca il si trezeste unul care ii bate in geam si il intreaba:

– Nu va suparati, aveti un ceas?

Nervos, omul ii raspunde:

– E patru si jumatate!

Se pune iar pe somn. Dupa ceva timp, aude alta bataie in geam:

– Nu va suparati, aveti un ceas?

Si mai nervos, raspunde:

– E cinci fara zece!

Apoi scrie pe o foaie mare: NU STIU CAT E CEASUL. Lipeste foaia pe geam si se culca.

Se aude a treia bataie in geam. Era alt tip.

– Tu ce mai vrei, ma?, il intreaba soferul, nervos la culme.

– E cinci si zece!

***

Stii ca pianul meu da si ora exacta?

– Ce tot vorbesti acolo?

– Fii atenta.

Tinarul se aseaza la pian si ataca o bucata. Imediat, se aud ciocanituri in perete si o voce:

– Ce v-a apucat iar? La ora unu noaptea?