Ora Pământului a fost celebrată în toată lumea GALERIE FOTO VIDEO

Acţiunea, care a început în Australia, în 2007, este sprijinită de milioane de persoane, din 187 de ţări, care sting luminile, la ora 20.30 (ora locală).



„Campania are scopul de a creşte gradul de conştientizare în privinţa importanţei protejării mediului şi animalelor sălbatice”, a spus, pentru AFP, Dermot O'Gorman, directorul WWF (World Wildlife Fund) Australia, organizaţie care se ocupă de această campanie.



În Paris, Turnul Eiffel a rămas în întuneric, în timp ce preşedintele francez Emmanuel Macron a îndemnat oamenii să susţină acţiunea, pentru a demonstra că vor să se alăture „luptei pentru natură”.



„Timpul pentru negare a trecut. Pierdem nu doar lupta împotriva schimbărilor climatice, dar şi lupta împotriva colapsului biodiversităţii”, a scris Emmanuel Macron pe platforma de socializare Twitter.



Luminile au fost stinse şi în Piaţa Roşie din Moscova, iar secţiunea rusă a Staţiei Spaţiale Internaţionale s-a alăturat campaniei, potrivit agenţiei de presă Ria Novisti.



Imagini din Asia au arătat că mai multe clădiri, precum Turnurile Petronas din Kuala Lumpur, dar şi orizonturile din Hong Kong şi Singapore au rămas în întuneric, pentru a marca „Ora Pământului”.



Empire State Building din New York a marcat, de asemenea, acţiunea, rămânând cu „o lumină slabă”.



„Ora Pământului” a fost marcată şi în Ciudad de México, unde mai multe monumente au rămas în întuneric, inclusiv El Ángel (Îngerul Independenţei).



În oraşul Cali din Columbia, activiştii de mediu au aprins lumânări pentru a forma logo-ul „60+".



În Bucureşti, Palatul Parlamentului şi Palatul Victoria au stins luminile, în sprijinul acestei campanii.



Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a spus că acest eveniment are loc „într-un timp în care există o presiune uriaşă asupra oamenilor şi planetei”.„Resursele şi ecosistemele din lume sunt sub asalt. Ora Pământului este o oportunitate de a ne demonstra hotărârea de a face o schimbare”, a spus Antonio Guterres.



În contextul înregistrării celor mai ridicate temperaturi la nivel global, O'Gorman a spus că tema evenimentului din acest an este impactul schimbărilor climatice asupra biodiversităţii şi asupra speciilor de plante şi animale.„Peste jumătate din speciile de plante şi animale riscă să dispară în unele dintre cele mai bogate zone în biodiversitate de pe planetă, până la finalul acestui secol, dacă vom continua în acest mod, în ceea ce priveşte încălzirea globală”, a spus O'Gorman. Între speciile ameninţate cu dispariţia se numără urşii koala, precum şi coloniile de pinguini Adelie din Antarctica.



În timp ce stingerea luminilor în cadrul acestui eveniment reprezintă un gest simbolic, „Ora Pământului” a condus campanii de succes în ultimul deceniu, pentru interzicerea plasticului în insulele Galapagos şi pentru plantarea a 17 milioane de copaci în Kazahstan.