Oracolscop 13-18 februarie 2018. Mesajele Enchanted Map pentru toate zodiile

Berbec – Cleaning House

O perioada potrivita pentru a-ti pune viata in ordine si a face putina curatenie. Poti incepe cu lucruri mici, cum ar fi sa-ti faci curat prin casa, renuntand la toate acele obiecte care nu-ti mai sunt de folos. Apoi iti poti pune ordine in ganduri, eliberand amintirile si bagajul emotional, care te tin pe loc. Fii onest cu tine insuti, stabileste-ti prioritatile si tine cont de ele. In lumea Spiritului problemele nu exista si nici nu sunt reale. Reinnoieste conexiunea cu planul spiritual si bucura-te de usurinta in atingerea obiectivelor stabilite.

Taur – Commitment

Parteneriatele formate in aceasta perioada sunt de lunga durata si trainice. De asemenea, in relatia cu partenerul de viata ceva se schimba, relatia trecand de la un sens idealizat, asa cum era perceputa pana acum, la un nou sens, aducandu-ti implinire. Indiferent ce se intampla, e foarte important sa fii atent la toate acele promisiuni pe care le faci in fata celor apropiati. Exprima-te clar, concis si asuma-ti responsabilitatea pentru ce pot genera angajamentele tale. Nu uita sa onorezi cel mai important parteneriat, cel cu Viata.

Gemeni – Balancing Act

Saptamana care incepe iti poate aduce accentuarea unui sentiment de nesiguranta in ceea ce priveste unele aspecte ale vietii tale. Pe de alta parte, acesta este un moment foarte bun in care este de dorit sa iti evaluezi cu sinceritate acele domenii care au nevoie a fi din nou echilibrate. Cariera este o zona supusa schimbarii, dar lucruri minunate te asteapta dincolo de ceea ce vezi acum. Alege armonia in locul dezordinii si bucura-te de succes. Nu ignora ajutoarele pe care le primesti.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.