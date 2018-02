Oracolscop Astrocafe.ro 20-25 februarie 2018. Mesajele Enchanted Map pentru toate zodiile

Berbec – Slow and Steady



A impinge lucrurile dincolo de mersul lor firesc din aceasta perioada, nu iti garanteaza un succes rapid, ci dimpotriva, iti poate aduce mai multe neplaceri decat esti capabil sa gestionezi. Incetineste ritmul, respira, ia o pauza si fii atent si la nevoile fiintei tale. In ciuda a ceea ce crezi, nu esti o masinarie facuta sa munceasca non-stop. Daca alegi sa o iei mai usor devii mult mai constient de ceea ce se afla in jurul tau, poti lua decizii intelepte, iar puterea ta de munca va fi in curand la cote ridicate.



Taur – Field of Dreams



In zilele urmatoare e posibil sa te confrunti cu unele situatii care te fac sa-ti pui sub semnul intrebarii telurile propuse. Intrebarea care te poate ajuta este: sunt acestea ale mele sau ale altora? Care este rezultatul pe care-l urmaresti: banii, faima, protectia? Aloca-ti timp si uita-te cu atentie la ce iti doresti si mai ales pentru ce iti doresti acele lucruri, caci in spatele lor pot sta ascunse scopuri care nu sunt tocmai in acord cu cine esti tu in adancul fiintei tale. Important este sa actionezi cu autoritate.



Gemeni – Stuck in the Mud



Schimbarea de ritm pe care o simti, si care poate fi comparata cu intrarea pe taramuri mlastinoase, nu are alt scop decat acela de a te face sa incetinesti si sa te uiti in jurul tau. Semnul pe care-l primesti in aceasta saptamana este ca acum atentia ta e necesar a fi indreptata in alta directie, diferita de ceea ce ai facut in ultima perioada. Evita sa te impotrivesti, caci singurul lucru pe care il vei obtine va fi sa te afunzi si mai mult in aceasta situatie. Doar fii atent la semne si la drumurile care ti se astern acum la picioare.



