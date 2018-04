Oracolscop Astrocafe.ro. Mesajele Enchanted Map pentru săptămâna 3-8 aprilie 2018

Berbec – Rescue

Desi a cere ajutorul nu este un lucru tocmai usor pentru un om de succes, asta e ceea ce ai de facut in acest moment. Asculta-ti inima, caci ea te indruma in a gasi cele mai potrivite solutii in situatia in care te afli. Daca te simti vulnerabil cere sa fii ajutat in a gasi confortul emotional, spiritual si material. Evita sa fortezi lucrurile si renunta la sentimentul de teama ca nu ai suficient timp la dispozitie sau suficiente fonduri. Ai incredere in intuitia ta si asteapta rabdator momentul potrivit

Taur – Heal the "Ouch"

Vindecatorul sufletului este iertarea, iar aceasta perioada este benefica pentru linistirea inimii, a sufletului si a mintii, vindecarea fiind aspectul predominant in viata ta acum. Poti sa incepi prin echilibrarea relatiei cu familia, in special cu acea persoana al carei nume iti vine primul in cap, in timp de citesti aceste randuri. E posibil sa inri in contact cu diverse tipuri de terapii care iti pot dezvolta capacitatea ta naturala de a restabili starea de sanatate a celorlalti. Fii constient de amprenta pe care o lasi pe acest pamant sacru si in viata ta, si indrepata-ti pasii pe calea vindecarii.

Gemeni – Unexpected Visitors

Indiferent cat de detaliate sunt planurile tale si cat de clar crezi ca este drumul pe care te afli, in viata apar momente in care cele mai bune proiecte sunt intarziate de circumstante neprevazute. Desi la prima vedere aceasta intarziere poate fi neplacuta, ea ascunde o surpriza ce te conduce catre o noua aventura. Bucura-te de aceasta schimbare, caci ea face parte dintr-un plan Divin, care e posibil sa nu se potriveasca intocmai cu agenda ta. Relaxeaza-te si renunta la control.

