Oracolscop Astrocafe.ro. Mesajele Osho Zen Tarot pentru 27 martie-1 aprilie 2018

Berbec – Armonia

Oricum ar fi viata ta in acest moment, alege sa mergi pe calea pacii, si ramai receptiv. Starea de pace iti creste energia si te ajuta sa iti manifesti cu usurinta dorintele, iar experienta centrarii in inima iti aduce claritate si armonie. Observa-te cu atentie si vezi daca nu cumva, in ultima perioada, ti-ai folosit mai mult partea analitica si rationala, uitand de intuitie si creativitate. Descatuseaza latura ta artistica si da frau liber imaginatiei.

Taur – Noua viziune

Accesezi abilitatea de a vedea existenta in toate dimensiunile sale, de la cele mai profunde pana la cele mai inalte. Intreaga ta viata, cu toate manifestarile sale, reprezinta un tot unitar in centrul caruia te afli chiar tu. E momentul sa te opresti din a pune presiune sau a forta lucrurile sa se intample. Toate aceste actiuni sunt impotriva curgerii universale si nu fac altceva decat sa iti aduca nemultumire si blocaje. Ai incredere ca Universul este de partea ta.

Gemeni – Reprimarea

Aceasta perioada se simte tensionata si poti fi asaltat de o multime de solicitari si asteptari venite din partea celor din jur. Desi aceste situatii pot fi aparent fara nici o iesire, poti sa iti pui mai multe intrebari pentru gasirea variantelor optime. Cand te pregatesti de lupta, atragi conflicte. Cand ceri ghidare, primesti oportunitati. Constientizeaza perspective pozitive si acestea vor actiona ca un magnet, atragand tot ceea ce ai nevoie, cand ai nevoie. Nu pleca urechea la cei din jur.

