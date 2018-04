Oracolscop Astrocafe.ro. Mesajele Osho Zen Tarot pentru săptămâna 17-22 aprilie 2018

Berbec – Saltul

Energia, puterea si creativitatea te impulsioneaza in aceasta saptamana dandu-ti un avant pentru a incepe ceva nou. Asuma-ti riscul si renunta la vechile structuri si limitari care te-au tinut pe loc si vei fi cu adevarat uimit de cata vitalitate iti aduce acest salt inainte. Un bun exercitiu, in aceasta perioada, este meditatia – te ajuta sa treci prin momentele de haos in mod echilibrat si cu luciditate. Stai centrat in clipa prezenta, observa si lasa-te ghidat in a-ti manifesta liber creativitatea.

Taur – Vindecarea

Intri intr-o perioada in care ranile trecutului, adanc ingropate in subconstientul tau, revin la suprafata, dar numai pentru a fi constientizate si transformate. Renunta sa te mai ascunzi fata de tine sau de altii si da-i voie vindecarii sa se manifeste cu usurinta. Nimeni nu doreste sa te raneasca, cel putin nu in mod voit. Incearca sa devii constient de ranile tale, evita sa le mai rascolesti si lasa-le sa se cicatrizeze. De asemenea, corpul tau are nevoie acum de o ingrijire mai atenta, fiind posibil ca in ultima perioada sa fi fost neglijat.

Gemeni – Tristetea

Tu cunosti, in adancul sufletului tau, ca momentele de durere au un imens potential de a te transforma in profunzime. Lasand sa se manifeste aceasta stare, fara invinovatire si autocompatimire, creezi un spatiu in care transformarea devine posibila si usoara. Nu durerea in sine te face sa fii trist, ci toate gandurile si temerile tale in legatura cu aceasta. Renunta la acele lucruri sau contexte care nu te mai reprezinta, da drumul energiei vechi si abandoneaza gandul ca, poate intr-o zi, vei mai avea nevoie de ele.

