Oracolscop Astrocafe.ro. Mesajele Wisdom of Hidden Realms pentru săptămâna 10-15 aprilie 2018

Berbec – The World Lord

In aceasta saptamana, comunicarea este punctul catre care e necesar sa-ti indrepti atentia. Foloseste cuvinte pozitive, incurajatoare, care poarta cu ele o energie benefica. In schimb, vei primi manifestarea acelei energii in forma fizica. "Aplauda-te" pentru tot ceea ce faci, deoarece si cele mai mici realizari sunt importante. De asemenea, multumeste pentru serviciile de care te bucuri, chiar si pentru facturile la utilitati, si observa cum abilitatea ta de a le achita creste, pe masura ce te aliniezi la sursa de putere a Spiritului.

Taur – The Camel Boy

Daca in aceasta saptamana te simti suprasolicitat la locul de munca, ar fi indicat sa soliciti ajutor. Astfel iti vor iesi in cale exact acei oameni necesari, pentru a gestiona situatiile, care te depasesc. E posibil chiar sa primesti un sfat intelept, de la o persoana apropiata, care iti poate da idei pentru o mai buna organizare. Indiferent de situatie, acesta este un semn ca atunci cand ceri, primesti ceea ce ai nevoie. Sincronicitatea este implicata atunci cand soliciti asistenta, iar Universul iti pune la dispozitie toate instrumentele utile.

Gemeni – The Dream Walker

Acum e o perioada importanta pentru tine, caci visele tale devin realitate. Doar acorda-le atentie pentru a putea vedea care din ele sunt ale inimii si care sunt ale mintii. Divinitatea are un vis doar pentru tine, si tot ce ai de facut este sa ceri sa-ti fie dezvaluit si sa-l primesti in viata ta. De asemenea, in aceasta saptamana capeti usurinta in tot ce iti propui, iar unele lucruri par sa se rezolve de la sine. Ai claritate, iar o buna organizare te ajuta in gestionarea situatiilor foarte solicitante. Fii deschis la ce vine catre tine.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO