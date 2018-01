Oracolscop Astrocafe.ro. Mesajele Wisdom of Hidden Realms pentru săptămâna 29 ianuarie-4 februarie 2018

Berbec – The Keeper of the Scales

In ultima saptamana ai primit diverse semnale si iata ca acum acestea se adeveresc aducandu-ti o stare de nesiguranta si confuzie. Ego-ul tau se lupta din greu sa-si recapete pozitia de lider si sa incline balanta spre aroganta si auto-centrare pe sine. De asemenea, tinzi sa te lasi sedus de povestile siropoase ale unor persoane din jurul tau, ceea ce iti poate readuce sentimente de auto-compatimire si tristete. E important acum sa restabilesti echilibrul, luandu-ti puterea inapoi – semnalul este ca te simti lipsit de energie vitala.

Taur – The Sacred Union

Acum e de dorit o atentie mai mare la parteneriatele pe care le initiezi si contextele in care acestea iau nastere, indiferent ca este vorba despre viata personala sau afaceri, caci e posibil sa intri intr-o situatie neplacuta. Actioneaza cu intelepciune si nu te lasa sedus de aparente, oricat de minunate ar parea la prima vedere. Sistemul tau interior de avertizare te anunta cu privire la orice pericol, asa ca trebuie doar sa tii seama de el si sa ai incredere. Mai multe ti se vor dezvalui dupa ce vei face acele alegeri care te lasa cu putere.

